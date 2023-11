Magalí Marazzo en la cuerda floja: Devuelve la marca o termina su función municipal

Nuevamente el accionar de funcionarios municipales, tal cual sucedió con Carlos Balmaceda que fue renunciado por el intendente municipal, están en el ojo de la tormenta. En este caso lo sucedido con la Directora de la Casa Sobre el arroyo (mas conocida como la Casa del Puente) donde Magalí Marazzo, licenciada en Museología y Recursos Naturales y en Gestión Cultural, quien además es integrante de la Secretaría de Obras y Planeamiento de la Municipalidad y, desde el año pasado, vocal de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, patentó a título personal tanto el nombre “Casa del Puente” como “Casa sobre el Arroyo”, y registró el logotipo y su color en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

El hecho motivo un generalizado repudio desde las redes sociales e inclusive el concejal opositor, Alejandro Carrancio presentó un proyecto de comunicación para que el gobierno municipal explique lo sucedido.

Si bien hasta el momento no ha habido información oficial al respecto, se pudo saber de fuentes altamente confiables que Marazzo devolvería esa “propiedad” al Municipio, atento a que al conocerse el hecho afirmó que fue “su manera de proteger la Casa” debido a que “cualquiera puede patentar la marca”, atento a que el Municipalidad nunca lo había hecho.

En caso que esto no sucediese no se descarta que Montenegro la separe provisoriamente del cargo hasta que se normalice la situación, o directamente le solicite la renuncia, algo que no estaría hoy en los planes del Ejecutivo Municipal.

Cabe señalar que la registración de la marca y el logo de la Casa sobre el Arroyo (en este caso a nombre de Marazzo) le permite confeccionar distinto tipo de merchandising con el nombre y el logo del inmueble, ubicado en Quintana al 3900, es una de las arquitecturas más reconocidas del siglo XX a nivel mundial.

Ese espacio además Monumento Histórico Artístico Nacional (Decreto 262/97), Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico y Ambiental de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.599) y fue declarada de Interés Patrimonial, Cultural y Natural por parte de la Municipalidad. Además, el predio en que se encuentra cuenta con una declaración de Reserva Forestal (Ordenanza 13.410).

EL pedido de Carrancio

El edil Alejandro Carrancio presentó un proyecto de comunicación para que el gobierno municipal explique por qué la directora del Museo Casa sobre el Arroyo, Magalí Marazzo, registró a su nombre la marca y el logo del histórico inmueble construido por Amancio Williams.

El concejal impulsa el pedido para que el Ejecutivo local que informe si realmente Marazzo registró a su nombre la marca y el logo del histórico inmueble “Museo Casa sobre el Arroyo”. Y, de ser así, que se precise si dicha acción “fue por mandato del intendente municipal y, en su caso, cuál fue la causal que motivó que eso no se realice a nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon”.