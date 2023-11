Eduardo Eurnekian, sobre Milei: “Tengo 3.700 empleados en mi empresa y uno salió fallado”

El empresario Eduardo Eurnekian criticó este miércoles al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien años atrás se desempeñó como empleado en una de sus compañías y al que ahora, a cuatro días del balotaje presidencial, calificó de “fallado“, aunque luego aclaró que no lo dijo con una “connotación negativa”.

“Tengo 3.700 ñatos que trabajan para la empresa. Uno salió fallado, ¿qué querés que haga?”, afirmó entre risas Eurnekian, dueño de Corporación América, el holding que incluye a Aeropuertos Argentina 2000 entre sus principales activos.

Luego, en declaraciones a Télam, el empresario aclaró el sentido de sus palabras: “Alguno puede salir fallado, en el sentido de una excepción a la regla y que busque la presidencia” y señaló que dijo la palabra “fallado” pero “sin connotación negativa”.

Eurnekian hizo declaraciones a la prensa en la puerta del Hotel Alvear, en el barrio porteño de Retiro, antes de ingresar a un encuentro organizado por Comercio Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), donde Milei disertó este miércoles frente a los principales empresarios de la industria y el sector agropecuario de la Argentina.

Allí los periodistas le preguntaron a Eurnekian por qué creía que estaba “mal visto haber trabajado” en sus empresas y le citaron el caso de Milei, con quien en el último tiempo mantuvo una serie de entredichos.

Al salir del Hotel Alvear, el propio Milei fue consultado por la prensa sobre los dichos de Eurnekian y negó que le hayan molestado.

“Tiene razón. Dejé el sector privado. Me parece un chiste divertido”, indicó entre risas el candidato libertario.

Uno de los últimos cortocircuitos entre ambos fue en septiembre pasado, cuando Eurnekian afirmó que Milei “no está a la altura para juzgar ni para opinar sobre el Papa” Francisco, a quien el candidato libertario agravió en distintas declaraciones.

“Sus opiniones son totalmente fuera de lugar; (Milei) no está a la altura ni para juzgar al Papa, ni para opinar, ni para dar una pauta de cuáles son las actitudes que debería asumir el Papa, bajo ningún punto de vista”, sentenció Eurnekian en una entrevista que concedió a Radio Perfil.

En esa ocasión, el dueño de la Corporación América negó mantener ahora vínculos laborales con el referente libertario.

“Trabajó en mi empresa, donde hay más de 3.000 empleados. Estaba en el área cercana al Departamento de Finanzas”, contó.

EMPRESARIOS CRITICARON LA DOLARIZACIÓN Y LA RUPTURA DE RELACIONES CON CHINA Y BRASIL QUE AGITA MILEI

Algunos de los principales empresarios del país se manifestaron hoy en contra de la dolarización, pidieron acuerdos básicos entre oficialismo y oposición y sembraron dudas sobre el cumplimiento efectivo de ciertas promesas de campaña del candidato Javier Milei en caso de que llegue a la presidencia.

En el marco de una disertación de Milei ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) realizada en el Hotel Alvear en el barrio porteño de Retiro, distintos empresarios dialogaron con la prensa sobre el escenario político-económico.

La propuesta de dolarización que lleva adelante el líder de La Libertad Avanza fue rechazada por los hombres de negocios, quienes también cuestionaron algunas promesas de campaña como la relativa a romper relaciones bilaterales con países como China y Brasil, por el impacto comercial que traería aparejado en los distintos sectores.

“En la cuestión comercial considero que el Mercosur ha fallado brutalmente y no logró pasar de una unión aduanera defectuosa. Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. No quiero saber nada con comunistas, eso no quiere decir que como privados no puedan comercializar con China o con Brasil, no voy a estar aliado con ellos”, sentenció Milei durante su exposición ante el CICyP.

Al respecto, el titular del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino indicó que “para la industria argentina exportadora de carnes, que el 75% lo vende a China, alguna determinación respecto a ese mercado sería nefasta. Espero que sean declaraciones y nada más”.

Sobre las afirmaciones de Milei en materia geopolítica y de vinculación externa, el presidente de Richmond Laboratorios, Marcelo Figueiras consideró que “hay cosas que son irrealizables como lo que se dice de los países limítrofes o las relaciones comerciales. Mezclar la política con lo comercial, eso se tiene que flexibilizar porque no es viable. Todos los países del mundo protegen parte de su industria y hay que relacionarse con inteligencia”.

También cosechó críticas del sector corporativo la promesa de campaña del candidato opositor sobre eliminar el peso argentino y adoptar al dólar como moneda oficial.

En declaraciones a la prensa, el titular de Corporación América, Eduardo Eurnekián, sostuvo que “no soy amante de la dolarización. Un país que no tiene su propia moneda no puede tener nada. Tenemos que tener dignidad y moneda propia, no creo que la solución sea dolarizar”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, afirmó: “No creo en la dolarización, sino en recuperar el valor de nuestra moneda” y advirtió que “las cosas que se dicen en campaña muchas veces cambian una vez que llegás a la Casa de Gobierno y tenés que gobernar”.

De cara al futuro, Grinman consideró que “Argentina necesita acuerdos básicos fundamentales para salir adelante, y esto no lo puede solucionar un gobernante solo. Sin una oposición responsable va a ser muy difícil. Argentina tiene un escenario extraordinario para el futuro pero necesita consensuar”.

“Creemos que la sociedad está pidiendo dos cosas: cambios y paz social”, concluyó.

En la misma sintonía se manifestó el presidente de Richmond Laboratorios, Marcelo Figueiras, al sostener que “lo nuevo sería un llamado a que se establezcan acuerdos y se elimine el péndulo y la grieta. Hay que definir el modelo de país, establecer un plan y generar confianza y ahí vamos a volver a arrancar”.