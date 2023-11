Adrián Alasino: “Desde la Universidad Pública no hay otra opción que acompañar a Massa Presidente”

Próximos al balotaje, el Director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrían Alasino, en diálogo con “el Retrato…” ratificó el significado y la necesidad de tener la educación y la salud pública en la República Argentina.

“Justamente hoy se desarrolló un gran abrazo a la Universidad Pública en el Complejo de Funes, porque la Universidad nuestra, en Mar del Plata, tiene varios espacios académicos, el más emblemático es el Complejo de Funes y allí hay un gran abrazo de trabajadores, docentes, autoridades, uno más de tantas veces que ha habido que luchar por la educación pública. Para nosotros el panorama está claro desde el punto de vista que la opción de Milei no nos representa para nada, por lo mismo que él ha dicho, por su enfoque, y si bien Massa no nos conforma del todo a muchos de nosotros, esto va título personal, vamos a votar la opción de Massa presidente”, dijo Alasino.

“Para nosotros ya ha sido muy difícil, en el comienzos de Medicina nos agarraron recortes, también cuando fue el gobierno de Macri, que hicieron bastante dificultoso el continuar, y no queremos volver a pasar este momento, si bien nos faltan muchas cosas, y si bien se hace con mucho esfuerzo la carrera, hay gobiernos con más perspectiva de ayuda que otros. Nos agarra en un momento en el cual ya tenemos los egresados, que son 89, ahora en menos de un mes ya salen cuarenta y pico de egresados más, los que terminan al día, y entre marzo y abril se va a completar la cantidad de egresados de este año 2023, tenemos previsto para el año que viene ya más de 150 egresados por año, y a partir del otro 300, así que con la escasez de médicos, con seis mil estudiantes que tiene hoy la Escuela de Medicina, nuestro panorama no puede ser, no sentirnos acompañados, no sin dificultades, por un gobierno que nos abra las puertas y nos reciba para planificar estas acciones”, agregó el profesional.

“En estos días hemos estado muy contentos con la aprobación de una tercera carrera ya en nuestra Escuela de Medicina, o sea tenemos medicina, el Postgrado de Medicina en Familia que vamos a aprobar el Posgrado de Pediatría, o sea un segundo posgrado también ante la falta de Pediatra y falta de Médicos de Familia y de Clínicos que hay en toda la Provincia de Buenos Aires”, expresó.

“La gratuidad universitaria es de 1948; en cambio en las facultades de puertas abiertas, que es la famosa reforma del 18, tiene más de 100 años, cumplió 105 años en la historia argentina, porque en otros países de América Latina no tenemos más que mirar lo que pasa, la mayoría de las facultades son privadas, la gente no puede acceder, por ejemplo Colombia, para no ir tan lejos, o Perú o Bolivia, que la gente viene a estudiar acá, cuesta un semestre de medicina 40.000 dólares un semestre, porque se paga por semestre, entonces nuestro país, digamos con casi 3 millones de estudiantes universitarios, ha dado sobrada muestra de que el camino no es lo privado, por supuesto nosotros no tenemos nada en contra de las facultades privadas que en el país funcionan, hay un montón, pero el Estado tiene que tener políticas públicas, sobre todo en educación y salud”

Asimismo, agregó: “El enfoque de la salud que nosotros enseñamos en la Escuela de Medicina es un enfoque de salud con derechos, aunque a muchos no les guste o les caiga pesado, y el tema del derecho a la salud viene de la mano del derecho a la educación para nosotros, así que nosotros somos hijos de la Universidad pública, aparte también cuesta creer a uno que Milei tenga verdaderas opciones de ganar la elección. Lógicamente quizás eso se debe, como tanto se comenta, a otros factores, el hartazgo de la política, en fin, otros factores, que complejizan la situación, pero claramente para nosotros desde la Universidad Pública no hay otra opción en este momento que acompañar a Massa Presidente”.

En relación a las conversaciones que, como Institución, tienen hacia los jóvenes estudiantes, Alasino dijo: “En la universidad pública siempre hay debate porque los estudiantes, en el centro de estudiantes hay varias agrupaciones que tienen un correlato político partidario con lo que sucede fuera de la universidad, y hay una constante conversación. En nuestra escuela de medicina no te puedo decir que hay un grupo grande de gente, como sé que existen otras facultades de la Universidad que están más politizadas. En Medicina no hemos sentido eso, pero hay algún estudiante aislado que apoye a Milei, pero la mayoría está apoyando la propuesta, digamos, de Masa en este momento”, sentenció.