Bernardo Martín entre las reservas del Fin de Semana que llegan al 45% y el balotage

A pesar de los pedidos para que el fin de semana largo se pase por las elecciones de segunda vuelta, el Gobierno de mantener ambas fechas, decisión que indefectiblemente afecta a la ciudad de Mar del Plata, según dijo Bernardo Martín presidente del EMTURYC en diálogo con “el Retrato…”, quien aseguró que las reservas están alrededor del 45%.

“Obviamente que no va a venir la cantidad de gente que teníamos prevista, porque estamos manejando un porcentaje de reservas de alrededor del 45%, lo cual es insensiblemente inferior a lo que tendríamos un fin de semana largo en esta época. El 20 de noviembre tradicionalmente tracciona un promedio de 120.000 personas, nosotros estamos estimando una concurrencia de alrededor del 50%”, sostuvo Martín.

Asimismo, consultado sobre si tuvo una intencionalidad política el hecho de no haber modificado la fecha del feriado o el balotaje, Martín sostuvo: “no lo sé. Yo sé que a Mar del Plata lo perjudica”. En este sentido agregó: “lo que nosotros estamos apostando es que la gente venga, aunque sea fraccionadamente, que vengan. Hay mucha gente que va a venir y va a votar, o va a venir después de votar, y se tomará dos días, y que se tomará el lunes en nuestra ciudad. Apostamos mucho al turismo de cercanías. Tampoco podemos generar muchas actividades porque el sábado a la noche no puede haber nocturnidad, la gastronomía está acotada, las cervecerías también, con lo cual no puedes hacer espectáculos artísticos. Entonces, eso obviamente conspira contra uno de los grandes atractivos que tiene la ciudad, pero las elecciones tienen que suceder, y eso nos pasa siempre que hay elecciones, lamentablemente, gracias a Dios, porque quiere decir que estamos en democracia”.

Finalmente, en relación a las reservas para la temporada de verano y las expectativas del EMTURyC, Martín manifestó: “hay muchísimas consultas. Mar del Plata tiene la ventaja que se adapta a todo tipo de ofertas. Con lo cual, cualquiera sea el devenir de la Argentina, Mar del Plata está preparada para todos los públicos. Así que creemos que vamos a tener una excelente temporada”, y en relación al turismo más corto y espontáneo que se da en la ciudad de un tiempo a esta parte, el funcionario dijo: “Mar del Plata es la ciudad que mejor adaptada está a este turismo de todo el año. Y la prueba la tenemos en el fin de semana que pasó, donde tuvimos unos porcentajes de ocupación altísimos y donde hubo muchísima, muchísima gente visitando Mar del Plata. De los 11 mil que corrieron la maratón, nueve mil trescientos eran de afuera. Es un número impresionante. Y eso habla de la potencia de Mar del Plata y la atracción que genera”, cerró.