Alvaro Fanproyen, junto a Juan Manuel Urtubey, expresó el respaldo a Sergio Massa

Luego de armar las listas de la 5ta sección para el espacio “Hacemos por nuestro pais” encabezado por el cordobés Juan Schiaretti, Alvaro Fanproyen tuvo una fugaz alianza con el gremialista Luis Barrionuevo que implicaba el aporte de fiscales de la 5ta sección para el espacio La Libertad Avanza.

Luego de la ruptura pública entre el gastronómico y el Libertario Milei, fue el mismo Alvarito quien comunico el final de el breve acuerdo y lo hizo señalando que ” yo ni loco apoyaría a Milei un tipo al que no le entiendo las ideas, si aporte la estructura de fiscalización de la 5ta para las generales fue únicamente porque estaba Barrionuevo de por medio, pero no había ningún tipo de afinidad ideológica ni nada. Hoy me sumo con orgullo a la candidatura de Sergio Massa quien propone dos ejes que han sido bandera del duhaldismo durante los últimos 20 años, y son la creación de consensos de políticas estado a largo plazo y un gobierno de unidad nacional” .

Cabe destacar que Fanproyen fue el candidato a intendente de Massa en General Pueyrredón en la elección del 2015, a lo cual también hizo referencia afirmando ” yo milite en el Frente Renovador la campaña del 2013 apoyando al compañero Cristian Azcona y fui el primer candidato a intendente de Sergio en la ciudad, que junto a Arcuri teníamos la Agrupación Peron .

En este sentido Fanproyen recordó que “luego nuestros caminos se abrieron y en 2019 decidí acompañar la fórmula de Lavagna y Urtubey, pero me acuerdo de los pocos que eramos los que apostabamos por Massa en aquel entonces “.

En la actualidad Fanproyen se desempeña como director regional de Movimiento Productivo Argentino, presidido a nivel nacional por el ex presidente Eduardo Duhalde. Al finalizar el comunicado afirmó sentirse “muy confiado no solo de que Massa va a ser presidente, sino que va ser un muy bien presidente y me alegra que tenga a su lado al mejor cuadro político de la Argentina que a mi criterio es Juan Manuel Urtubey”.