Cheppi: “quedó muy claro y al desnudo la incapacidad y la falta de preparación de Milei”

A menos de 24 horas de haber concluido el Debate Presidencial por la segunda vuelta que tuvo en el epicentro de la escena a Sergio Massa por Unión por la Patria y Javier Milei por La Libertad Avanza; el concejal electo y actual Secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Juan Manuel Cheppi, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “quedó muy claro y al desnudo la incapacidad y la falta de preparación de Javier Milei”.

Asimismo, trazó un balance del debate presidencial, y el desempeño de Javier Milei: “creo que mezclar Fuerzas de Seguridad con Fuerzas Armadas, no saber lo que es el GDE, que es el Sistema de Gestión Documental de Expedientes, o diferentes yerros y también contradicciones que tuvo, hacen también poner a la luz lo que quizá para adelante, en algún momento,pueda tener posibilidades, pero hoy creo que le falta preparación y, como digo, no quita, que va a ser un actor muy importante de la política argentina para adelante. Pero hoy ha quedado al descubierto que para el 10 de diciembre me parece que le falta para poder conducir los destinos de la Argentina. Juan Manuel”, aseguró Cheppi.

Consultado sobre cómo será la fiscalización de Massa en Mar del Plata, aseguró: “estamos trabajando, como decimos, en la PASO y en la General, esperando que sea una semana tranquila, que siempre estas semanas son las que aparecen muchas operaciones y quieren embarrar el clima electoral. Pero creo que revalorizando los 40 años de democracia, la alta participación que tuvo ayer de televidentes el debate y la importancia de que los temas y las propuestas sean el eje también de lo que se viene, qué país queremos”.

Finalmente, Cheppi se refirió a la importancia del programa Argentina Programa 4.0 y como la sinergia con los diferentes estratos del Estado pueden ayudar a la ciudad, “hay que pensarlo de una forma integrada. Mar del Plata necesita un proyecto de ciudad y hay que hacerlo con la provincia, con la nación y con el municipio. Creo que lo que logramos con el Programa Argentina Programa 4.0 y que estén empresas de Aticma,

la Asociación de Empresas Tecnológicas de Mar del Plata, contándole a los chicos que egresaron de este programa cómo insertarse en el mundo del trabajo con estas nuevas tecnologías, creo que es muy importante y da las muestras de cómo el Estado Nacional, en este caso con este programa, articula con el privado para generar nuevas fuentes de empleo. Y así en todos los sectores, la industria naval, el sector pesquero. Todos los proveedores de hoy que ya están trabajando para Vaca Muerta, pero con el proyecto que se abre y el horizonte que se abre con el offshore. Todo eso hay que hacerlo con un proyecto y de forma integrada, y obviamente con el apoyo de naciones y provincias”, sentenció.