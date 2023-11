Axel Kicillof en Mar Chiquita: “El domingo se vota el futuro”

En el marco de una nueva visita al Partido de Mar Chiquita para la inauguración de la Estación Transformadora de Vivoratá y la reunión con intendentes de la Quinta Sección, Axel Kicillof mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas. El intendente Jorge Paredi y el intendente electo, Walter Wischnivetzky, lo recibieron en el Centro Cultural “Las Chilcas”. “El domingo se vota el futuro. A llenar las urnas de votos de Massa y demostrarle a la derecha que queremos a nuestros pueblos”, exclamó el gobernador.

Kicillof ponderó: “Es la séptima visita que hacemos al Partido de Mar Chiquita, quiero agradecer la recepción. El afecto es algo hermoso y creo que tiene que ver con todo el trabajo que venimos realizando en el lugar”. Y aseguró: “Pitingo tiene una importancia muy grande en la provincia de Buenos Aires. Su sabiduría y generosidad se nota”.

Además, luego de recibir presentes de las instituciones locales, el gobernador resaltó: “Tenemos un acompañamiento de Mar Chiquita increíble y nos falta un paso para terminar de subir la escalera. Lo que plantea Milei no tiene sentido, nos vamos a quedar sin nada con su propuesta. En la provincia de Buenos Aires si no está el estado presente, no suceden las obras que mejoran la calidad de vida de los bonaerenses. Necesitamos seguir haciendo esto por eso les pido que este domingo no sean neutrales, porque se vota el futuro. A llenar las urnas de votos de Sergio Massa y demostrarle a la derecha que queremos a nuestros pueblos”.