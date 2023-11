“Arthur & Diana”, “Mimang”e “In our day” en el Auditorium

El Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, sede oficial del 38° Festival de Cine, continuará el jueves con las proyecciones de Competencia Internacional en la Sala Astor Piazzolla. El encuentro cinematográfico de Clase “A” es organizado por el INCAA con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Las exhibiciones del jueves 9 de noviembre serán “Arthur & Diana” a las 9 y 21.45 hs, “Mimang” a las 14.30 e “In our day” a las 18.30 hs.

“Arthur & Diana” (Alemania). Dirección: Sara Summa.

Una familia yendo de un lugar a otro durante ese tiempo suspendido que son los días de descanso. La excusa es una entrega de comida y una inspección vehicular, pero poco importan en esas jornadas donde la sorpresa está a la orden del día y cada instancia del periplo queda en manos del azar. Filmada en MiniDV, Betacam y 16 mm, cualquier formato sirve a este ejercicio lúdico de Sara Summa, que se apoya en ellos para brindarle la familiaridad y nostalgia necesaria.

Protagonistas: Robin Summa, Sara Summa, Lupo Piero Summa, Livia Antonelli, Claire Loiseau, Benjamin Schwinn y Ugo Fiore.

“In our day” (Corea del Sur) Dirección: Hong Sangsoo

La obra de Hong Sangsoo puede pensarse como un juego de tema y variaciones y un ejercicio de depuración permanente; como si estuviera preguntándose a cada paso qué queda en sus películas al despojarlas, cada vez más, de lo superfluo. En In Our Day, la anécdota es mínima y se construye en espejo: por un lado, una actriz que acaba de volver a Corea y está quedándose en la casa de una amiga (y su gato) es visitada por una joven que viene a buscar su consejo; por el otro, un poeta ya mayor recibe a una estudiante que está grabando un documental sobre él y a un apasionado admirador. En el medio fluyen las charlas sobre el arte y la vida, aunque un personaje nos recuerda que no hay que forzar la búsqueda de sentido: Hong escapa como siempre, con gracia, a la clausura y a las metáforas fáciles, y encuentra un camino más sinuoso y –por eso mismo– más potente para conmovernos.

Intérpretes: Ki Joobong, Kim Minhee, Song Sunmi, Park Miso, Ha Seongguk y Kim Seungyun.