La VTV es una joda: No hay turnos para hacerla, pero si no la haces te multan

Como una paradoja, desde hace meses es imposible conseguir un turno para realizar la Verificación Técnica Vehícular (VTV) en Mar del Plata, la cual es obligatoria y motivo de multa si no se realiza. A pesar que todos los días las plantas donde se pueden realizar la verificación están llenas diariamente.

En este contexto, hace un mes, los Defensores del Pueblo del Partido del Partido de General Pueyrredon intervinieron frente a las consultas y preocupación de los vecinos, y le pidieron informes al Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular dependiente del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Pero aún no obtuvieron ni respuesta, ni solución al problema.

Fernando Rizzi, uno de los Defensores, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “Es un tema de vieja data, donde mucha gente nos viene informando hace mucho tiempo que tiene serias dificultades a la hora de conseguir un turno para la VTV. Es un tema complejo porque no hay turnos suficientes, porque es difícil, es complejo obtenerlos y porque además no hay nadie que dé respuestas”.

En este sentido, Rizzi agregó: “Acá hay un organismo provincial que es el ente regulador de la VTV, que no está contestando, no está dando respuestas satisfactorias. Hay un sistema que, a pesar de no funcionar, no tiene miras de ser modificado, mejorado. Entonces la gente con mucha razón se enoja y hace sus planteos. Hemos recibido en la Defensoría del Pueblo Municipal cantidad de planteos. Hemos hecho un oficio al organismo regulador de la VTV a nivel provincial ya hace más de un mes y todavía no hemos obtenido ninguna respuesta. Por lo cual estamos reiterando esta petición a efectos de lograr que alguien nos conteste, porque es un servicio que además paga una tasa y que además paga una tasa alta, de más de 11.000 pesos, que significa una erogación para quien tiene que hacer la VTV y que genera que quien no tenga en tiempo y forma el turno para hacer la verificación tenga que evitar circular”.

“El sistema se habilita por muy pocas horas desde un mes antes del vencimiento de la VTV, con lo cual uno no puede entrar más de un mes antes que se venza la VTV y cuando quiere entrar no puede, con un horario chico, con un horario reducido y realmente es problemático” dijo Rizzi y agregó que desde la Defensoría “se les informa a los vecinos de la gestión, se les da un número de contacto, un mail de contacto para que planteen sus casos personales. Nosotros hicimos un caso colectivo, planteamos un caso colectivo; pero por lo que sabemos, tampoco a las personas individualmente le dan respuesta. Así que bueno, nosotros hemos intervenido teniendo en cuenta que incluso somos Defensoría Municipal. Esto es del ámbito provincial, pero no obstante eso, también hemos intervenido porque son miles los usuarios de General Pueyrredón que no tienen acceso a una obtención rápida, fácil y cómoda del turno para hacer la VTV”.

Finalmente Rizzi dijo:” Por ahora no queda otra que seguir esperando y seguir haciendo presión en la opinión pública, que es la forma en que estos casos lleguen a las autoridades pertinentes”, sentenció.