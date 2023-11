ATE y CTA reclaman que los 800 obreros del Houssay dependan directamente del PAMI

Durante la mañana del martes, los trabajadores del Hospital Houssay se manifestaron por la falta de avances en la regularización de su situación laboral, exigiendo el cambio de convenio colectivo de trabajo, frente a la incertidumbre política que se vive en el país.

En diálogo con “el Retrato…” Ezequiel Navarro, referente de ATE y de la CTA Autónoma, contó: “habíamos llegado a un principio de acuerdo con autoridades de PAMI hace un par de meses, donde en un plazo de 90 días se iba a regularizar la situación, dado que en el mismo hospital tenemos tres convenios distintos. Lo que venimos pidiendo históricamente es que los trabajadores dependan directamente de PAMI y dejen tener ese convenio de la época de la expropiación. Estaba todo encaminado. Supuestamente en un plazo de 90 días se iba a empezar a regularizar y los trabajadores iban a depender de PAMI directamente con un convenio propio, pero lamentablemente ese tiempo transcurrió y no se pudo avanzar”.

En esta línea agregó: “El problema es que con la incertidumbre política que hoy tenemos, al no cerrarse lo dicho en tiempo y forma, hoy la preocupación de los trabajadores y trabajadoras es más que legítima. Estamos a semanas de una elección que va a definir el próximo modelo donde uno de los candidatos está planteando que tanto la salud como la educación van a dejar de ser estatales para pasar a ser privadas. La preocupación en estos momentos es mucho mayor a la que teníamos a principio de año, cuando obviamente, si bien las circunstancias que tenemos no son las ideales, está claro que con el otro modelo de gobierno van a seguir en manos del Estado. Por eso nos parecía importante en el día de hoy hacer una visibilización y exigir a las autoridades que hasta el 10 de diciembre tienen la responsabilidad de gobernar, que activen con esta situación y se pueda llegar a dar el cambio de convenio que estaba acordado en un tiempo que lamentablemente no se dio”.

Asimismo, Navarro explicó que se trata de 800 trabajadores los que tienen diferentes convenios laborales: “nosotros reivindicamos permanentemente la tarea que se realiza, hay 110 camas, 5 quirófanos, 26 consultorios, una guardia activa las 24 horas. Es un hospital que es referencia no solamente para los jubilados de Mar del Plata y de todas las zonas, por lo cual no es solamente una preocupación para los trabajadores. También lo que va a pasar después del 10 de diciembre es una preocupación para todos aquellos jubilados y jubiladas que utilizan el hospital y que se sienten conformes con la atención”.

Finalmente, Navarro se refirió a la incertidumbre de los trabajadores del Estado frente a la posibilidad que Javier Milei gane las elecciones: “hay una incertidumbre que venimos planteando hace tiempo porque acá no están ocultando lo que van a hacer. Hace algunas semanas ellos decían que si iba a haber salud pública, si iba a haber educación pública, pero la plataforma que está publicada de la Libertad Avanza dice totalmente otra cosa. No estamos hablando de alguien que dice una cosa y después va a hacer otra, acá claramente están diciendo que hay que achicar el Estado, que en principio con dos ministerios podrían manejar todas las políticas públicas que dependen del mismo, eso significa cerrar los ministerios, y significa echar miles y miles de trabajadores a lo largo del ancho de nuestro país. Es una locura. Así que sí, la verdad que son días de mucha incertidumbre hasta el balotaje el 19”, sentenció