Riquelme dio la cara y habló de la derrota ante Fluminense y el futuro de Boca

“Es maravilloso porque tenemos la suerte de que los hinchas quieran y estén contentos con los más chicos por los grandes. Cuando no se gana, las críticas van para ellos. Tomamos la decisión de darle tiempo a los chicos. Medina fue el primero que debutó, fue creciendo de a poquito, por ahí le costó, y este año disfrutó un montón. Antes no sucedía eso. Marcos (Rojo) estuvo tres días sin dormir y no le entraba en la cabeza que se perdía la final”.