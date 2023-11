Se profundiza la investigación contra Juan Nápoli, asesor de Milei, tras denuncia de Laura Vázquez

El titular del Banco de Valores Juan Nápoli, referente del espacio del candidato Javier Milei, fue intimado por la Justicia a evitar el contacto con la mujer que hace pocos días, y en medio de la campaña electoral, lo acusó de amenazas luego de que mantuvieran una relación extra matrimonial que terminó en un escándalo.

El periodista Sergio Farella detalló en el sitio IProfesional que la intimación es para que evite todo tipo de contacto, o a través de terceras personas, con la denuncia que desató un escándalo. Es que la joven no sólo se refirió a viajes que realizó con él hacia el exterior sino también otras situaciones ya en manos de la Justicia.

La denuncia fue presentada por la abogada Laura Vázquez ante la Unidad Fiscal Este de la Ciudad de Buenos Aires y tiene un pormenorizado detalle de lugares, fechas y situaciones comprometedoras para el ex candidato a senador por Libertad Avanza.

El detonante -según ella dijo- fue ni más ni menos que el día de la elección a Presidente del 22 de octubre pasado y en el búnker de Libertad Avanza. “Ese día, a las 23 horas, recibió un mensaje de Nápoli en mi teléfono celular diciéndome que la mujer se había enterado de mí y me pidió que cierre las redes, las historias, todo, porque como yo me fui de viaje con él muchas veces, no quería que la mujer vea nada de todo eso“, declaró.

Unas horas antes -contó Vázquez-, la mujer de Nápoli la había mirado fijo y la había “rozado” al pasar a su lado.

“El 23 de octubre a las 20:20 él se presentó en mi edificio, fue con la mujer. Pudo entrar porque tiene huella digital registrada, subió hasta mi departamento y empezó a golpear la puerta; intentó abrir con su llave pero no pudo porque tenía el pasador puesto. Pensé que iba a entrar y me iba a matar; me asusté, estaba aterrada. Me decía ‘hdp, te voy a matar, te quiero hacer mierda, te voy a desfigurar; abrime‘”, describió en su denuncia.

Vázquez dijo que llamó al personal de seguridad del edificio ubicado en Puerto Madero. Ante la fiscalía declararon y, al igual que unos policías que llegaron con un patrullero, dijeron que vieron en estado de schok a la abogada y atemorizada, pero que Nápoli para el momento en que arribaron ya no estaba.

La joven dijo que las amenazas de Nápoli siguieron por mensajes a su celular diciéndole que “la iba a matar y desfigurar” y que ella terminó por bloquear su contacto.

Vázquez le mostró al fiscal todos los mensajes que recibió de Nápoli y de su mujer, donde la amenazaban. Incluso se hizo una copia forense de todo ese material tal cual indicaron fuentes judiciales consultadas.

Laura Vázquez no sólo aportó los varios mensajes que recibió por parte de Nápoli desde su celular sino también desde otro equipo del cual dijo recibir también amenazas por parte de él.

Se trata de una prueba clave sobre la cual ya empezó a trabajar la fiscalía para verificar la veracidad de la fuerte denuncia hecha en medio de una campaña electoral caliente.

Parte de lo detallado por la joven también intenta verificarse con las copias de las cámaras de seguridad de su edificio que ya fueron solicitados por la fiscalía a la administración.

Cuando la joven fue consultada sobre si Nápoli tenía armas de fuego, ella respondió con un sí categórico y, además, dijo que el banquero una vez le contó: “Vos no sabés con la gente que tengo que lidiar”.

“Yo la vi en la caja fuerte que tiene en su despacho del ‘Valo’ Banco de Valores. Era un arma negra, chica, como con un cuernito; no recuerdo si tiene tambor, pero se trataba de un arma moderna”, precisó Vázquez, quien recordó que ese día fue el 25 de junio.

Ella también dijo que no era la única arma en poder de Nápoli sino que tenía otra parecida en la casa que él tiene en la localidad de Pilar, “en el cajón de su mesita de luz”, relató.

Antes de finalizar su declaración, Vázquez pidió que ni Nápoli ni la mujer de él se contactaran con ella. Reenvió todos los mensajes de las amenazas que recibió y aportó captura de pantalla de fotos y conversaciones varias.

La investigación se inició por el delito de amenazas y la prevención en darle un botón antipánico fue porque ella misma dijo que seguía sufriendo perturbaciones por parte del banquero.