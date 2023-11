Taladrid: “La situación de incertidumbre es extrema y lo viven las familias y las empresas”

De cara a el último fin de semana largo del año atravesado por las elecciones y a la próxima temporada de verano en la ciudad, los sectores comienzan a generar expectativas en cuanto a al turismo que llegará.

La situación económica que atraviesa hoy el país podría alterar dichas esperanzas. Un año marcado por la fuerte inflación que debilita el poder adquisitivo de los ciudadanos y denominado por la palabra incertidumbre, marcado por el contexto eleccionario que se definirá el próximo 19 de noviembre.

Sobre esto, Blas Taladrid, presidente de UCIP dialogó con este medio y expresó: “En este contexto de incertidumbre, nosotros siempre señalamos que el empresario hace de seguro, póliza de riesgo. De alguna manera es el que mantiene el empleo, lo vemos en el sector comercial en cada encuesta que hacemos y en todos los sectores que representa la UCIP”.

“En otros países a veces un 1% de inflación significa un millón menos de puestos de empleo y sin embargo en nuestro país es la empresa quien sostiene al trabajo. Si nosotros pensásemos en el momento que superamos los 40 puntos de inflación hace años atrás, hubiésemos tenido un país sin trabajo y sin embargo el empresario marplatense lo ha sostenido. Cuando gana reinvierte y cuando pierde, sostiene a la ciudad y al empleo”, sostuvo.

En cuanto a lo esperado para la temporada, Taladrid afirmó: “De cara a la temporada y las expectativas, no podemos desconocer el alto grado de incertidumbre que está viviendo el país hoy hasta que no termine este proceso eleccionario. Nosotros lo venimos marcando desde hace tiempo atrás. Antes de las PASO incluso, las elecciones estaban generando ese malestar, su resultado provocó aún más incertidumbre porque era inesperado. Algunas medidas económicas que se plantearon también. Ahora, por lo menos en lo que se ve en los mercados, trajo un poco de tranquilidad el resultado pero queda parte del proceso”.

Y agregó que “todo lo que se vive, muchas veces en estos momentos, está teñido de política, los hechos buenos y los malos. Uno ya no sabe qué es que y estamos en esta incertidumbre, desde el sector empresario, que es alguien que arriesga y que no tiene 100% certeza pero aun así apuesta. La situación es extrema y lo viven las familias, no saben si estoquearse, si comprar dólar o que hacer y eso también lo viven las empresas. Por el corto plazo, hay muchos que están expectantes sobre qué inversión hacer”.

“Necesitamos terminar con esta incertidumbre porque hacer una proyección a futuro es bastante arriesgado en este momento que estamos viviendo. Si podemos decir que, en vistas a la temporada, por la experiencia de las últimas vividas, que debería ser una época buena para Mar del Plata. La pasada, mientras a nivel país, las ventas minoristas caían, en la ciudad por el flujo turístico que tuvimos y que se supo capitalizar, hubo indicadores positivos. Esperamos que esto sea así pero todavía seguimos expectantes”, concluyó el Presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Par del Plata.