Cheppi: Sergio apuesta a un proyecto de unidad nacional, llamando a los mejores

Junto a Sergio Massa, candidato a Presidente de la República por Unión por la Patria, Juan Manuel Cheppi, concejal electo por el Partido de General Pueyrredon, participó del Encuentro Economía del Conocimiento y lanzamiento de Cluster de Inteligencia Artificial denominado “Fomentando la Innovación y el Futuro”. Al término, y en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “hay que seguir incentivando y trabajando, como lo dice Sergio, en un proyecto también de unidad nacional, llamando a los mejores”.

En un primer término Cheppi se refirió al encuentro realizado en el Complejo la Normandina, en Playa Grande, y a la visita de Massa a la ciudad: “estamos muy contentos, lo de anoche fue contundente por la presencia de todo el espectro empresarial, sindical, político de nuestro espacio en la cena que tuvimos y hoy con un broche muy interesante en el marco de un encuentro de pueblos y clusters tecnológicos de todo el país que se da en Mar del Plata, convocado por ATICMA, en el marco también de los premios Sadoski, que son los premios que reconocen a la industria del software y la tecnología y la innovación de todo el país que se da esta noche aquí en Mar del Plata. Pudimos lanzar el cluster de inteligencia artificial junto con la Universidad de Mar del Plata y empresas locales, así que muy contentos de poder finalizar estas dos jornadas de trabajo en Mar del Plata, en el marco de esta campaña que se ha hecho larga pero que nos encuentra con entusiasmo, contrastando cuáles son los dos modelos de país y también lo que eso implicaría para Mar del Plata en esta elección”.

Consultado sobre cómo está Massa en esta recta final, Cheppi sostuvo: “está muy bien, y cansado, no lo voy a negar. Ahora se iba para Mendoza, mañana San Fernando, el domingo Corrientes y así toda la semana, llevando el mensaje de dos modelos de país, de educación pública, de la salud pública, de incentivar el rol del Estado como promotor y como dimos recién, incentivos de aportes no reembolsados, no reintegrables a empresas del software. Ese es el rol que concebimos del Estado para acompañar la producción y el trabajo en la Argentina y también en Mar del Plata”.

Además, reflexionó sobre las elecciones que tanto Kicillof, como Massa hicieron en el Partido de General Pueyrredon: “estamos contentos que después de 12 años hayamos logrado tener la mayoría en este caso de los votos, pero no nos quedamos en eso, hay que seguir trabajando. El 19 de noviembre tenemos una instancia muy importante y hay que seguir convenciendo a esos que quedaron fuera de ese 36% para sumar la mayor cantidad de votos de Mar del Plata. Insisto, convencido de que tenemos un modelo de país que es el que acompaña a Mar del Plata, que es el que acompaña al Previaje, que es el que acompaña el incentivo a la producción, al parque industrial, al polo tecnológico, al desafío que se viene con el offshore por delante. Bueno, eso requiere de un Estado presente y eficiente también”.

“Hay que seguir incentivando y trabajando, como lo dice Sergio, en un proyecto también de unidad nacional, llamando a los mejores. Terminando con la grieta, anoche en su discurso en la cena fue contundente con eso también, el 10 de diciembre va a comenzar un gobierno donde no mire entre amigo o enemigo, sino a juntar todos, porque la situación que hoy vive el país lo amerita. Así que creo que va más que nada de una cuestión política más de que medidas puntuales. Primero hay que ordenar la política para poder ordenar la economía.

En relación a si el Intendente Montenegro habló con Massa, Cheppi dijo: “entiendo que se comunicaron después de la elección y que Sergio se puso a disposición. Siempre hablamos de Mar del Plata, de los problemas de seguridad, de los problemas estructurales que tiene la ciudad para tener más y mejor empleo y eso Sergio lo tiene muy claro. Y fue lo que charló también entiendo, con el intendente de trabajar en forma conjunta si Dios y el pueblo, como él dice, lo acompañan y lo ponen de presidente el 10 de diciembre”.

Finalmente, Cheppi se refirió a su concejalía: “estoy muy contento, además también agradecido por esta oportunidad que me dio también la ciudad de Mar del Plata de ser concejal electo y creo que también desde ahí, desde abajo, desde el Concejo donde también se discute y se trabaja por una mejor Mar del Plata. Convencido de eso, entusiasmado. Me tocó ser diputado, ahora concejal, así que contento y con mucho entusiasmo”, terminó.