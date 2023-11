Arquitectos: Gran convocatoria y fructífera jornada sobre el barrio Centenario

Con una caminata de reconocimiento que convocó a una gran cantidad de profesionales, directivos, integrantes de distintas organizaciones, docentes, estudiantes y vecinos, comenzó la jornada “Miradas sobre el barrio Centenario”, organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9.

“Queremos recuperar el barrio ediliciamente en cuanto a su estructura y sus servicios y buscar potenciarlo para ser el que fue desde su construcción”, expresó el presidente del Capba 9, Arq. Diego Domingorena quien además se mostró muy contento de haber sido convocados por los defensores del Pueblo Daniel Barragán y Fernando Rizzi, tomando en cuenta que el problema que más preocupaba tenía que ver con las escaleras y el estado edilicio del Complejo. “Decidimos llamar a un Concurso de Antecedentes dentro de la matrícula y esto nos permitió desplegar esta idea que tiene el Colegio de atender los problemas de la comunidad, ir más allá del ejercicio de nuestra profesión y tender puentes con nuestra sociedad, en todo sentido y en diferentes ámbitos”.

Luego de agradecer a todos los que participaron, colaboradores y asistentes, manifestó. “quiero resaltar que en un momento en el que nuestra sociedad se debate si nos salvamos cada uno solo o lo logramos trabajando en conjunto, ver lo que sucedió hoy en el Centenario, lo que pasa acá en el Espacio Cova y toda la movida que se generó en esa Mesa que la integran organizaciones, la iglesia, la Defensoría, las escuelas y otras instituciones, la verdad que a mí me da un sesgo de esperanza de hacia dónde vamos”.

Antes de darle paso la presentación del Informe Técnico Fundado Barrio Centenario, elaborado por los arquitectos Sabine Asís, Martino y Marcos Teijeiro, el secretario del Capba 9, Leandro Zapata apuntó que “el estado estructural de todo el barrio merece que nosotros intervengamos. Lo que hicimos fue darle forma al evento y estamos orgullosos de todo lo que está pasando, superó todas nuestras expectativas”

A su término se les hizo entrega del mismo a los componentes de la Mesa “Arreglen el Centenario” quienes hicieron uso de la palabra. En primer lugar lo hizo el defensor Daniel Barragán quien señaló: “en estos tiempos donde se discute la sociedad, su forma y los proyectos, quiero remarcar fundamentalmente lo que ha hecho el Colegio de Arquitectos que son quienes representan a sus matriculados, defienden las fuentes de trabajo y la profesión pero el hecho que hayan decidido involucrarse en una problemática que puede pensarse que no genera hoy ganancias económicas o beneficios para determinados sectores, es un suceso que nosotros no podemos hoy no resaltar. Creemos que es una decisión extraordinaria, imitable, generosa, a la cual le vamos a estar permanente agradecidos porque demostraron que con voluntad y con ganas se puede hacer. Al estudio ganador agradecerle enormemente el trabajo que han realizado y la caminata que hicimos con los chicos y chicas de la escuela que recorrían junto a los arquitectos, a los vecinas y a quienes integran esta Mesa creo que fue un hecho trascendente.

Quiero remarcar que ustedes han mostrado lo que es el compromiso de un profesional que realmente entiende que son parte de una sociedad y que no todo es solamente negocios y es importante que pensemos también en el bien común y la mesa de trabajo ha demostrado que solamente juntando la voluntad de muchos estas cosas se pueden hacer y convencer a quienes tengan que convencer porque es un barrio que tiene pertenencia, vida y está en el medio de la ciudad”.

En tanto que el presidente de esa Mesa, Arq. Héctor De Schant dijo que ¡lo que más me preocupa es mantener la identidad, por su enorme capital que tiene en todo sentido, no sólo el capital humano sino también el paisajístico. Tiene que primar la idea de preservación, la imagen del lugar es clave. Creo que por sus valores debería integrar un circuito turístico, es verdaderamente un soporte del arte, es uno de los lugares más intervenidos artísticamente, es un enorme escenario de actividades y esto de un valor incalculable”

A su turno, Laura Raquiar directora Esc Nro. 4 Gral. Juan M. De Pueyrredon agradeció al Capba “por ocuparse, preocuparse, sumarse a la Mesa, siempre estar en diálogo. Este informe realmente es un gran instrumento, muy valioso que nos servirá para pedir la jornada de trabajo en el Concejo Deliberante; además que tanto Municipio, Provincia, sectores privados a través de la responsabilidad social empresarial y un poco cada uno para poder concretar estos arreglos, embellecer el lugar y sacar el estigma que tiene el marplatense en este espacio es responsabilidad de todos Ojalá que de acá a fin de año podamos concretar las reparaciones de 10 ó 20 sectores, escaleras, etcétera y luego tener un plan de obras porque todos queremos ser parte de esto”, solicitó

Y Graciela Ramundo de CTA dijo “ya tenemos el diagnóstico. Pensamos que como en nuestra ciudad hay muchos desarrollos inmobiliarios y algunos son factibles por excepciones, pedimos que las compensaciones, como lo dice la ley de Tierra y Hábitat, sean aplicables a los barrios populares como es éste. Sigamos trabajando juntos que cuando hay solidaridad se puede salir adelante y el problema del Centenario es de todos los marplatenses”, culminó.

Después se presentó el otro informe: Repensar el barrio Centenario, 40 años después de su construcción”, desarrollado por los arquitectos Pablo Fidel Rescia, Andrés Tapia Ávalos, María Noé Gómez , María José Díaz Varela y Kristina Atanasoka, ganadores del Premio Estímulo 2021 instituido por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9

Finalmente, el destacado arquitecto especializado en planificación y gestión territorial y docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Resse abordó ¨Conflictos, condicionantes y potencialidades del Barrio Centenario¨. Destacó toda la jornada realizada que se inició con esa “convocante y provocativa recorrida” y agradeció a todos los que la hicieron posible. “No hay valorización de la vida cotidiana sin mejorar, valorar, intervenir también en lo colectivo porque es en lo colectivo y en el intercambio con lo doméstico donde se construye una nueva colectividad que sostiene ese barri”, apuntó y manifestó que “en todo el mundo la rehabilitación de los barrios de las décadas del ‘70 y ’80 se está debatiendo, y eso no es menor porque es la recuperación de derechos colectivos. Todos los eventos internacionales hoy están dirigidos a vincular política pública y derechos humanos”, subrayó.

Invitaron: Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, Consorcio “A” Complejo habitacional Centenario, Consorcio “C” Complejo habitacional Centenario, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Centro educativo complementario “Dr. Gregorio Azorín” N° 801, Escuela Educación Secundaria N° 30, Escuela Educación Primaria N° 4, Escuela Educación Primaria N° 41, Escuela Especial N° 502, Escuela Educación Secundaria N° 56, Centro educativo de nivel secundario N° 468, Centro socioeducativo y comunitario ”Desde el Pie” DGCYE, Escuela Educación Primaria de Adultos N° 701 “Tomás Espora”, Jardín de Infantes N° 925, Jardín de Infantes N° 902, Jardín de Infantes N° 904, Escuela Municipal Educación Secundaria 209, Escuela Municipal Formación Profesional N°6, Centro Jubilados y Pensionados “Fe y Esperanza” Centenario, Comedor “Barrigas llenas”, Agrupación Centenario, Cáritas Centenario, Iglesia Evangélica Dadores de Vida, Comedor Tranvía, Biblioteca Popular Centenario, Espacio Madre América, Iglesia Reformada Evangélica, Club de Niños, CTA de los Trabajadores, FOL, Suteba, Estudiantes de Trabajo Social UNMDP.