Volponi y  los Uber en Mar del Plata: “Faltan elementos, falta discusión y falta debate”

En el marco de la polémica por la ordenanza 23928, que considera que no es legal la actividad de Uber en Mar del Plata, el presidente de la comisión de Movilidad Urbana de General Pueyrredón, Guillermo Volponi, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que no están dadas las condiciones para que funcionen estas aplicaciones digitales. “Faltan elementos, falta discusión y falta debate”, afirmó y aclaró que en su caso en particular no acompañará el proyecto para legalizar dichas plataformas.

El presidente de la comisión de Movilidad Urbana de General Pueyrredón, Guillermo Volponi, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a la ordenanza 23928, la cual considera como ilegal la actividad de Uber en Mar del Plata y, por ende, impone severas multas a los conductores de vehículos de la ciudad que infrinjan la misma. A su vez, hizo hincapié en el proyecto, encabezado por Angélica González, que busca la legalización de la actividad.

“No se aprueba el proyecto, porque no hay consenso para eso”, subrayó y comentó que, “si funcionan actualmente estas aplicaciones digitales de transporte en Mar del Plata, lo están haciendo en la ilegalidad, porque no tienen el permiso del municipio para ello”.

Asimismo, Volponi remarcó que, por otro lado, “el proyecto de Angelica González, que hace hincapié en el permiso de que estas aplicaciones digitales funcionen en el Mar del Plata, no está teniendo la mayoría necesaria como para ser aprobado” y agregó que “los fundamentos de por qué no se aprueba, los tiene cada uno de los bloques políticos o concejales que se han manifestado”.

En ese contexto, aseguró que el hecho de acompañar el proyecto de Angélica González, o no, “es una discusión interna” dentro del bloque. “Tiene que haber un acuerdo de unanimidad. Si no hay acuerdo de unanimidad, es difícil que sea acompañado por el resto”, comentó y recordó que, si bien oportunamente se trató un proyecto similar en la gestión de Carlos Arroyo, el mismo tuvo 22 votos en contra: uno a favor de la autora de la propuesta, Angélica González, y una abstención de su persona.

“Me abstuve, porque realmente no tenía elementos suficientes como para acompañar la propuesta y tampoco tenía elementos suficientes para votar en negativo. Era algo que valía la pena seguir discutiendo, debatiendo y buscando alternativas”, expresó y afirmó que, actualmente, la situación no se ha modificado: “En particular, creo que estamos en el mismo lugar que en ese momento: faltan elementos, falta discusión y falta debate”.

En función de ello, consideró: “Ante la duda de los elementos que pudieran garantizar un servicio digital, en mi caso en particular no apoyaría el proyecto” al mismo tiempo que agregó que los controles municipales deben ser reforzados, máxime teniendo en cuenta el comienzo de la temporada de verano, en tanto remarcó: “Los controles siempre tienen que estar y, por supuesto, en temporada mucho más, porque cuando una actividad se hace de manera clandestina, pueden suceder cosas que nos podemos lamentar”.

“Si hay usuarios que están usando ese servicio de manera ilegal o clandestina, pueden sufrir consecuencias. Ojalá que la marginalidad de ese sistema no prospere porque no da garantías”, señaló a la vez que aclaró que el servicio de transporte a través de aplicaciones digitales “no puede ser permitido en la ciudad, en tanto el sector de los taxis y remises lo consideran como una amenaza a su actividad por la competencia desleal que ello implica”.

Así, Volponi resumió en conversación con “el Retrato…” que “hay lugares en Argentina donde se puedo debatir, se dieron las condiciones y coexisten ambos sistemas, pero también hay otras localidades donde no se termina de definir y Uber no prospera”.