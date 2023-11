Raverta: “La historia personal de cada uno de los jubilados, es la historia de Argentina”

En el marco de la visita de Sergio Massa a la ciudad en general, y al centro de Jubilados Centro de Jubilados y Pensionadas de Casino, Rama Juego, se llevó a cabo un encuentro con más de 200 personas, en donde Fernanda Raverta, directora de ANSES y ex candidata a Intendente del Partido de General Pueyrredon, fue la anfitriona.

En el uso de su palabra, y antes de presentar al candidato a Presidente por Unión por la Patria, Raverta dijo: “Se lo voy a decir a Sergio y todos ustedes van a estar de acuerdo: No hay en la Argentina una ciudad con jubilados más hermosos que esta y eso que tengo algunos kilómetros y algunas ciudades. Eso es lo primero que vamos a decir Gracias de verdad por compartir este encuentro con nosotros. Nos dimos una vueltita porque Sergio tenía que venir a Mar del Plata, para saludarlos, y contarles un poco de que es un momento muy, muy importante”, comenzó asegurando Raverta.

En esta línea dijo: “Vos sabés Sergio, que yo siempre digo, que en la Argentina hay que poder aprender de los jubilados y jubiladas que son los que han transitado todo tipo de crisis: económicas, políticas, sociales, sanitarias, porque si nos faltaba algo era una pandemia. Todos ustedes nos pueden contar una historia, y todos ustedes nos pueden contar cómo han superado las crisis, cómo han mirado para adelante y han resuelto la adversidad con mucha, mucha fortaleza. Eso que ustedes hicieron en su historia personal, es lo que nosotros sentimos que hay que hacer en la Argentina, hay que salir para adelante. Como ustedes atravesaron todas las angustias, los problemas, las pérdidas Incluso los momentos de mucha, mucha tristeza y han podido recuperarse y salir para adelante, bueno, eso es lo que nosotros queremos que pase en la Argentina”.

Asimismo aseguró que a pocos días del balotaje es momento de reflexionar y hacer memoria: “y recordar los esfuerzos hechos, de eso se trata un poco este tiempo, que se da por naturalidad pero también se da por responsabilidad sobre todo quienes son más grandes y saben qué pasa cuando uno elige presidente”

“Venía pensando en este recorrido de la historia de los jubilados, de la historia de ANSES, de la historia de la Argentina y me acordaba Cuando allá en los 90 hubo quien decidió que las jubilaciones dejen de ser del Estado y se privatizó el régimen previsional en la Argentina Y entonces tuvimos un problema. Actualmente, hay cerca de 20.000 personas,que hoy están jubiladas con una ex AFJP y cobran menos de 20.000 pesos, hay y personas en la Argentina que cobran 500 pesos de jubilación O 1.500 pesos de jubilación ¿Saben por qué? Porque en ese momento les dijeron que tenían la libertad de elegir y les dijeron que podían elegir algo que era mejor que el Estado porque era privado, y les hicieron ese cuento de que los privados funcionan mejor que el Estado y en ese tiempo, quienes eligieron, pensaron que estaban eligiendo con libertad y de verdad estaban cayendo en una trampa que era una estafa y quedaron de rehénes porque no pudieron salir de ahí”

En esta línea, continuó: “también hay que decir que años después, en el año 2008 quien era Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tomó la decisión de volver a tener un sistema previsional público del Estado. Empezaron a pasar cosas muy buenas, empezó a haber una cobertura previsional muy importante en la Argentina, la más importante de la región, la más importante de Latinoamérica ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquellas mujeres que tienen 60 años y aquellos varones que tienen 65 se pueden jubilar, incluso se pueden jubilar con una moratoria. Eso que ocurrió y fue virtuoso. Esta historia Que tenemos que siempre compartir y recordar, porque eso que nos permitió tener, en el gobierno de Cristina, las jubilaciones más altas con valores importantes”.

“Por eso la historia personal de cada uno de ustedes, es la historia de la Argentina. Por eso cuando llegamos a ANSES dijimos volvamos a la fórmula de movilidad anterior. Todas las veces que aumentamos, cada 3 meses la jubilación dio mejor que la fórmula del Gobierno anterior. Por eso dijimos vamos a hacer una jubilación anticipada, para aquellos hombres y mujeres que les falta poquito para la de jubilarse pero ya tienen los 30 años puedan acceder a una jubilación. También dijimos en tiempos muy difíciles, en esa discusión Sergio también fue protagonista, que teníamos que volver a tener un plan de pago de deuda previsional y logramos nuevamente una moratoria aun cuando el FMI no lo permitía. Todo eso fuimos haciéndolo y la oposición no lo votó obviamente; la fórmula de movilidad tampoco la votó”, ratificó Raverta ya agregó: “Fuimos haciendo para cada argentino y argentina una solución a un problema que tenía. Esto es ANSES, es un Estado que piensa en cuál es la situación de cada compatriota, se pone en el lugar del otro y resuelve su problema; y eso es lo que queremos que siga ocurriendo, que haya un Estado que siga resolviendo los problemas de cada argentino.

“Es el Estado el que resuelve las necesidades de cada argentino, y de cada jubilado. Por eso quiero decirles que es momento de pensar en que el Estado tiene que seguir ocupándose de los problemas de su pueblo, de los problemas de los argentinos; para eso necesitamos que Sergio Massa sea el próximo Presidente de la República”, finalizó Raverta.