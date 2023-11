“No entiendo cómo de asesina tirabombas y loquito drogadicto a estar juntos”

A 17 días del balotaje, Sergio Massa regresó a la ciudad de Mar del Plata, y visitó junto a Fernanda Raverta (ex candidata a Intendente por Unión por la Patria) el Centro de Jubilados y Pensionadas de Casino, Rama Juego habló con “el Retrato…”, entre cánticos de los militantes.

Recién llegado de la Asamblea Legislativa donde se proclamó formalmente las fórmulas que competirán en el balotaje del 19 de noviembre, y consultado por “el Retrato…” sobre la ausencia del Presidente de la República Alberto Fernández, Massa dijo: “No tenía que estar, no corresponde”.

“No estuvo pero estaba invitado… No, bueno, pero no corresponde, no me parece. Tenía que estar yo que era candidato electo” dijo no muy feliz por la requisitoria de “el Retrato…”

Asimismo, aseguró que vuelve a la ciudad “Con mucha expectativa. Es en una ciudad donde viven una enorme cantidad de jubilados y jubiladas no sólo marplatenses, sino argentinos que eligieron al final de su vida venir a vivir a Mar del Plata y a ellos queremos contarles un poco las dos realidades en las que, de alguna manera, nos movemos a partir del 19. Un poco contarles qué es la vuelta de las AFJP que plantea Milei, qué representa eso en términos de jubilaciones, hoy todavía en la Argentina tenemos 20.000 jubilados de AFJP que cobran entre 5.000 y 20.000 pesos mensuales. Esa es la realidad del sistema al que quieren volver y obviamente la defensa de un sistema jubilatorio al que hay que ponerle más plata para que los jubilados cobren más y vivan mejor”

En este sentido agregó: “Y además la enorme preocupación que representa que digan que el sistema de seguro médico que a través de PAMI establece el programa de medicamentos que es el mejor vivir, es un subsidio y por lo tanto hay que cortarlo porque en el bolsillo de cada jubilado y de cada jubilada 21.000 pesos promesan medicamentos. Me parece muy importante que tengamos la capacidad de poder contarle a los jubilados y jubiladas que son los que después lo sufren, qué se juega el 19 de noviembre y por qué defendemos la posibilidad de tener un sistema jubilatorio más fuerte aún y no la Vuelta AFJP”.

Consultado sobre la unión del PRO y Milei, Massa dijo: “No, yo no me meto en eso, no entiendo, tampoco entendí cómo se puede pasar de asesina tirabombas y loquito drogadicto a estar juntos al otro día en un escenario, pero en definitiva es una decisión de ellos, yo tengo la responsabilidad de mostrarle a los argentinos que estoy preparado, que tengo la estabilidad emocional que se requiere para gobernar, que tengo en el aprendizaje hasta de mis propios errores y frustraciones, de alguna manera la capacidad para encarar un tiempo de crecimiento de la Argentina versus la idea de ajuste”.

Finalmente dijo: “tengo coraje para hacer los cambios que Argentina necesita, yo no tengo miedo. Cuando especulan con el combustible me peleo con las petroleras y al otro día aparece la nafta, cuando especulan con el transporte y se hacen lookout los empresarios hago valer el derecho de la gente a viajar y al otro día vuelven los colectivos y cuando especulan con el dólar hago las denuncias en la justicia y ya hay 11 detenidos. Además fíjense que desde el momento de la denuncia en el que habían clavado el dólar a 1.200, hoy que cerró a 900, lo que pasó es que bajó toda la espuma de la especulación que cuatro vivos, o cuatro delincuentes no vivos, terminan perjudicando a millones de argentinos. Entonces entre cuatro vivos o cuatro delincuentes y 40 millones de argentinos yo elijo a 40 millones de argentinos Bueno, lo que pasa es que a ellos les encantaría que cerremos el Gobierno pero nosotros vamos a seguir gobernando porque la gente tiene problemas todos los días”, sentenció