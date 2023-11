Macri salió a poner el cuerpo por Milei y defenestró a Massa: “Hace política mafiosa y prepotente”

Tras una seguidilla de offsides del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, el expresidente y fundador del PRO, Mauricio Macri, salió a poner el cuerpo para revitalizar la campaña del golpeado libertario de cara al decisivo balotaje del próximo 19 de noviembre.

Es que, tras la comentada entrevista televisiva con Esteban Trebucq y la historia del playero que desbarató una fakes news sobre la falta de combustibles compartida por el libertario, Macri salió a bancar a Milei durante su participación en el 13° Foto de Negocios ABECEB.

“Milei propone un cambio de raíz en la Argentina, que va en la misma dirección que la propuesta de (Patricia) Bullrich“, aseguró el exmandatario, quien evitó hablar de las consecuencias que provocó su pacto con el libertario en Juntos por el Cambio, y remarcó: “Milei es lo nuevo, lo distinto, no gobernó, no robó y no mintió“.

En esa línea, durante el encuentro sobre liderazgo, negocios, geopolítica, economía, innovación y cambio social de Iberoamérica que se realizó en el Faena Art Center, Macri rescató “la intencionalidad” del candidato libertario de hacer “reformas profundas”. “Destacó su predisposición de aceptar la colaboración de todos para llevar el cambio adelante“, subrayó.

En ese sentido, Macri insistió en que el PRO marcará diferencias con La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación y evitó hablar de un co-gobierno. “Yo no tengo dudas: somos el cambio o no somos nada, por eso, yo voto a Milei“, ratificó.

En otro momento de su alocución, el fundador del PRO alertó al electorado sobre la “campaña del miedo” impulsada desde el oficialismo. “Estamos en un mundo incierto y lleno de oportunidades, siempre vuelven con la campaña del miedo de que te van a sacar los derechos, cuando hay que terminar con los privilegios”, apuntó.

“Miedo nos tiene que dar seguir así”, enfatizó Macri, quien consideró que la Argentina se enfrenta a un punto de inflexión. Por lo que, llamó a terminar con la “decadencia” argentina, que según el expresidente, se encuentra encarnada en el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

En ese marco, Macri repasó con ironía la trayectoria política del tigrense, con el objetivo de poner luz sobre los vaivenes de Massa, y “su falta de crededibilidad”. En concreto, recordó que el líder del Frente Renovador arranco en la Ucedé, paso por el menemismo, y luego el duhaldismo, antes de desembarcar en la ANSES, para terminar en el gobierno Nacional de Cristina Kirchner.

Durante su relató, Macri también acusó a Massa de haber “volteado” a el exministro de Economía, Martín Guzmán, para quedarse con el “pleno poder” en el país. “Y en quince meses de gestión al frente de Hacienda llevó la inflación del 70% al 330% anualizada”, señaló.

“En una semana y media él tiene más inflación que en el 99% de los países del mundo, fabricó tres millones de pobres nuevos y bajó el salario real del 2019 a hoy a la mitad“, expresó Macri y ejemplificó: “El nivel de descontrol de la economía llevó a que hayamos colapsado el sistema de abastecimiento de combustibles, entonces, votamos también el desastre y la destrucción de estos últimos quince meses”.

Por último, el expresidente hizo una larga exposición contra el populismo que, según aseguró, “se inventó en Argentina”, al tiempo que sostuvo que esta tendencia política “siempre responsabiliza al poderoso de los problemas que genera”.

“El populismo te cierra, genera un nacionalismo falso, que los de afuera son malos, colisionan el sistema político, empresario, judicial, para que no haya competencia constructiva, como los países que aceptan que la evolución tecnológica es imparable”, cerró Macri.