Maldonado luego que le suspendieran la licencia quien atropello a su cuñado, va por más

Luego que la Municipalidad de General Pueyrredón decidiera suspender la licencia de conducir a Melody Mercolli, la mujer que atropelló el pasado 1 de agosto con su camioneta Ford Eco Sport al arquitecto Ricardo Sierra, el conocido RRPP marplatense, Fernando Maldonado -cuñado del arquitecto- en diálogo con “el Retrato…” confesó: “No vamos a parar, porque queremos que esto sea definitivo, no algo transitorio, y queremos que esta causa vaya a juicio oral”.

Cabe destacar que este miércoles la Municipalidad decidió suspender la licencia de conducir a Melody Mercolli, la mujer que atropelló el pasado 1 de agosto con su camioneta Ford Eco Sport al arquitecto Ricardo Sierra en la intersección de avenida Jara y San Martín, quién actualmente se encuentra en estado crítico.

Además, la resolución firmada por el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, ordenó que Mercolli deberá dirigirse el 29 de noviembre al Distrito Descentralizado “El Gaucho” (Juan B. Justo 5665) a los fines de efectuar los exámenes psicofísicos necesarios para determinar su aptitud para conducir, bajo apercibimiento de adoptar las medidas administrativas y/o judiciales que resulten pertinentes.

En ese contexto, el conocido RRPP marplatense, Fernando Maldonado -cuñado del arquitecto- en diálogo con “el Retrato…” dio detalles del accidente ocurrido hace tres meses, a consecuencia del cual el arquitecto Ricardo Sierra debió ser intervenido quirúrgicamente de la cabeza. “Nunca más pudo recuperar su vida normal, al quedar en estado de mínima conciencia”, señaló.

“Está actualmente internado en el INAREPS, pero hasta el momento no hemos obtenido ningún tipo de respuesta favorable. Estamos luchando desde el minuto 0 para que esta mujer no conduzca más en Mar del Plata, porque no queríamos que otras familias sufran como la mía. Mi hermana y mis sobrinos perdieron su vida de felicidad, porque la imprudencia de una mujer al volante dejó a Ricardo en un estado terminal”, explicó.

Asimismo, Maldonado cuestionó que la mujer no quiso entregar voluntariamente la licencia de conducir al fiscal interviniente en la causa, en tanto argumentó que tenía que llevar a sus hijos al colegio. “Nos parece perfecto que se le haya sacado la licencia de conducir. Nos sentimos un poco más aliviados, pero no vamos a parar, porque queremos que esto sea definitivo, no algo transitorio, y queremos que esta causa vaya a juicio oral. Manejar un auto es tener un arma en las manos”, expresó.

“Queremos que con el tiempo la justicia eleve esta causa a juicio oral. Vamos a luchar por eso, porque no puede haber un Ricardo más en Mar del Plata”, señaló y recordó que su cuñado era “un arquitecto ejemplar en la ciudad” al mismo tiempo que cuestionó que “la mujer argumentó que no lo vio y no frenó en momento del accidente, pero la realidad es que dobló sin mirar”.

En ese contexto, Maldonado aseguró que esperan que sea “indeterminado” el tiempo en el cual Melody Mercolli no podrá conducir. “No queremos un marplatense más que pase por la misma situación que nosotros estamos pasando. El dolor es incalculable y cada día se acrecienta más”, remarcó y aseguró que “no hay dinero que pueda parar semejante dolor y la angustia que vive mi hermana y mis sobrinos”.

“Tenemos que ser fuertes porque tenemos dos sobrinos, que no gozan de tener a su papá todos los días”, expresó al mismo tiempo que agradeció a todos los que lo ayudaron y colaboraron en este tiempo con su familia y su cuñado en puntual.