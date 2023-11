Combustibles: “Van llegando los camiones y se va queriendo normalizar la situación”

Tras días de estaciones de servicios cerradas por la falta de combustible, incertidumbre y largas filas comienza lentamente a normalizarse el abastecimiento en el Partido de General Pueyrredon. Así lo confirmó en diálogo con “el Retrato…”, Patricio Delfino, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mar del Plata.

“En Mar del Plata va llegando combustible con demora porque se priorizó el AMBA, o sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o alrededores, Mar del Plata y el interior fueron en la prioridad, no estuvieron primeros, o sea, se priorizó claramente el reabastecimiento en la zona más poblada de Buenos Aires y alrededores. Y acá en nuestra ciudad, los camiones van llegando, están las terminales de despacho de donde se despachan los camiones externos abarrotados de camiones, con mucha complicación porque están en el límite de su capacidad y,, recién hoy están llegando los camiones que YPF habilitó para que cargaran ayer y el resto de las marcas recién habilitaron el despacho de camiones a partir del día primero con la apertura de los cupos y también con el aumento en los precios que fue, en el caso del YPF, del 9,5 o 9,6%”.

En este sentido agregó: ” A partir de hoy, de esta medianoche, hay nuevos precios en los surtidores y de a poco, con alguna lentitud, van llegando los camiones y se va queriendo normalizar la situación. Hay algunos combustibles que tienen más problemas que otros, por ejemplo, el gasoil grado 3, con un tema de logística porque la terminal de despacho no da a basto para tener todos los pedidos, se va a venir un poco más demorado. No está normalizada la situación, pero ya los volúmenes que estaban disponibles, de a poco van a llegar y son volúmenes como para salir de la situación de crisis, no son los volúmenes escasos que llevaron a la situación de crisis”.

Consultado sobre si la suba del precio, va a ayudar a el desabastecimiento no vuelva a ocurrir, Delfino dijo: “ayuda, pero no creo que pasemos de tener un mercado supercaso a un mercado super abastecido, no creo, eso va a ser un mercado con una oferta muy restringida, porque esto, si bien mejora la situación de la venta para las petroleras, no arregla para nada el tema de la importación, que se se sigue haciendo a pérdidas, a pérdidas gigantescas, se pierde un poco menos, pero de tener una pérdida gigantesca a perder un poco menos, se sigue siendo una pérdida gigantesca. Entonces, esto va a ser que el producto no fluya naturalmente”.

“Las dos refinerías que estaban paradas, que estuvieron con paros programados para el mes de octubre, ya van a empezar a producir, pero no es algo tampoco inmediato, no es que van a entrar en régimen de un día para otro, sino que van a ir lentamente elevando la carga, van a ir haciendo las pruebas, las puesta en marcha, y recién a partir del día 20 de noviembre, que todavía estamos lejos del 20, van a empezar a ofrecer con normalidad combustible. Siguen entrando barcos, pero se está en el escenario de crisis extrema y parálisis total, porque, hay que reconocer que el sistema se cayó, porque hubo una discontinuidad enorme, pero el producto creo que va a seguir muy controlado, muy cuantificado pero con una situación más normal, no la atípica y descontrolada que hubo en los últimos días de octubre”