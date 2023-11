Rocha no tiene dudas que de encontrarse petróleo cambiara la matriz productiva

La actividad de búsqueda de petróleo en las costas de Mar del Plata ya es una realidad. El lunes entró al puerto el Geo Service I, el barco que llevará suministros al BGP Prospector, cumpliendo un rol de asistencia para la exploración. Jose Luis Rocha, titular de la CGT local en diálogo con “el Retrato…” manifestó que “las expectativas son grandes, hoy se está haciendo la exploración, pero cuando se empiecen a extraer, hay una cantidad de gente que va a trabajar en la plataforma”

“Nosotros desde el sindicato de metalúrgica, desde la CGT y desde los gremios de industria, la verdad que la visión que tenemos es muy buena. Creemos que la exploración offshore, una vez que empiece la extracción, va a cambiar la matriz productiva de la ciudad, de eso estamos convencidos. De hecho, en el día de ayer fuimos partícipes del primer barco, que es el primer barco que va a llevar insumos al barco que está haciendo la exploración. Y es uno de los primeros barcos que se van a llegar a llevar insumos en las plataformas cuando estén trabajando en un 100%. Y participar ayer, para nosotros fue importantísimo porque es el primer paso de lo que nosotros creemos que va a hacer un cambio en la matriz productiva de la ciudad. Nos enteramos con mucha alegría que en este barco que tiene 32 tripulantes, considerando que es un barco extranjeros, 16 tripulantes son argentinos. Creemos que vamos con un buen camino y arrancamos de buena manera y creemos que poco a poco va a ir cambiando la cantidad de trabajadores que se van a sumar a esta exploración”.

Asimismo, agregó en relación a la cantidad de puestos de trabajo que se pueden generar: “las expectativas son grandes, hoy se está haciendo la exploración, pero cuando se empiecen a extraer, hay una cantidad de gente que va a trabajar en la plataforma, pero la mayor cantidad de personas, de trabajadores de esta ciudad que van a trabajar son los que van a dar servicio a esa plataforma. Entonces, estamos convencidos que va a haber muchísimo trabajo en la ciudad y va a cambiar radicalmente. Sobre todo en una ciudad que ostentamos el índice de desocupación más alto del país todos los años”.

Rocha, además se refirió a la posibilidad de capacitar a los posibles trabajadores: “ayer estuvimos hablando con el Capitán de este barco y nos comentaba que, en el caso de la gente embarcada necesita otros permisos, otras certificaciones diferentes a las que tienen hoy, que no son tan complejas pero que se exigen a nivel internacional. Lamentablemente, en principio, la mayoría de todos los cursos se dan en el extranjero. Nos contaba incluso el capitán que algunos de los cursos que tuvo que realizarse se realizan en Noruega, y algunos en Brasil. La idea es ya rápidamente ir sabiendo cuáles son las especificaciones que la necesidad de cada certificado para empezar a crear los centros de formación en nuestra ciudad para que los trabajadores se formen en nuestra ciudad”.

Finalmente, el titular de la CGT Regional Mar del Plata habló sobre las manifestaciones en contra de la exploración y explotación de petróleo en la ciudad y la zona: “Cuando se da la noticia de la exploración offshore, lo primero que tuvimos fue una cautelar de parte del jefe de la ciudad, el Intendente, cuando es el intendente, quien debería estar al frente de la exploración offshore, acá pasó al revés. Eso retrasó más de dos años la exploración. Desde la CGT, en aquel momento como secretario general Miguel Gubilmotti y Adriana Doncelli empezaron poco a poco, primero, a interiorizarse de qué se trataba y empezar nosotros como CGT, y los diferentes gremios que tienen que ver con la industria, a ver de qué se trataba esto para poder después salir a la ciudadanía y demostrar que eso es bueno para la ciudad. Hoy los riesgos, no vamos a decir que no existen, pero prácticamente están minimizados porque obviamente ha ido avanzando la tecnología y hoy no hay casi riesgos, se están tomando los recaudos que hay que tomar, sabemos que esos riesgos no van a existir o se van a minimizar al máximo”.

“Por otro lado, el petróleo está, estamos en un país que necesita independencia energética, independencia económica y esto nos va a dar las dos cosas. Estamos en un país con recursos naturales que el mundo necesita en el día de hoy y nosotros tenemos que ser proveedores de esos recursos y, por sobre todas las cosas, intentar darle valor agregado a esos recursos. Creemos que nos va a dar una independencia energética y una independencia económica”, sentenció Rocha.