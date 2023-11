Arquitectos y el Centenario: No se encontraron patología que tengan que ver con la fundacion del edificio

En el marco de la jornada “Miradas sobre el barrio Centenario” que llevarán a cabo este miércoles en dicha zona de la ciudad, Diego Domingorena, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que presentaran un informe sobre el estado del barrio y expresó que “lo positivo es que no se han encontrado patologías que tengan que ver con la fundación del edificio”.

Cabe destacar que el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 junto con la Defensoría del pueblo, organizaciones asociadas al barrio y vecinos levarán adelante este miércoles una jornada y recorrida por el barrio Centenario. Luego, a las 11, en el Espacio Cova (Funes 2146), se brindará el Desarrollo del contenido del informe técnico encargado por el Colegio al equipo profesional concursado respecto al estado estructural y edilicio del barrio, sus patologías y riesgos, y las acciones recomendadas para su reparación.

Diego Domingorena, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con “el Retrato…” detalló que en el barrio Centenario hace un tiempo atrás se conformó una mesa de trabajo, que convoca a varias organizaciones, iglesias y a la defensoría del pueblo. “En ese marco, la defensoría del pueblo nos pidió colaboración al Colegio de Arquitectos para ver cómo podíamos ayudar. Nosotros, les ofrecimos hacer un informe técnico sobre el estado edilicio del barrio, que es lo que más preocupa a los vecinos”, sostuvo.

Conforme a ello, el profesional remarcó que “se llamó un concurso de antecedentes en la matrícula y lo ganó un equipo, que fue el que realizó el informe” y agregó que el mismo se va a entregar en un evento que se va a hacer este miércoles a las 9 en el barrio. “Convocamos al arquitecto Eduardo Renfe que es un arquitecto urbanista, planificador y bastante reconocido en el país, que es el que va a dar la charla final mañana en el espacio Cova”, explicó.

“A las 9 hacemos la recorrida en el barrio y después a las 11 nos trasladamos al espacio Cova, donde vamos a explicar el informe técnico que hicieron los arquitectos y las arquitectas como así también le vamos a entregar el informe a esta mesa para que lo utilice para gestionar la reparación, principalmente, de las escaleras”, expuso.

Asimismo, destacó que también convocaron a un equipo que ganó un premio, que se llama “Premio Estímulo” en el año 2021. “Justamente, lo ganaron pensando en cómo se refuncionaliza el barrio centenario. Es muy interesante para que lo expliquen. La jornada termina con la disertación, del arquitecto Eduardo Renfe que va a dar su mirada sobre las dificultades y las potencialidades que tiene el barrio”, detalló.

“Lo positivo es que no se han encontrado patologías que tengan que ver con la fundación del edificio. Había mucho boca en boca de los vecinos de que el barrio se estaba hundiendo y de que había asentamientos en las construcciones, pero eso no es así. El edificio está sólido. Lo que sí tiene, es un deterioro por falta de mantenimiento de décadas que no se ha hecho nada, con algunos vicios de construcción en la parte de hormigón y, principalmente, en las escaleras, pero no es nada que no tenga solución”, explicó y aseguró: “No es una cuestión grave lo que pasa en el barrio”.

Cabe destacar que el barrio cuenta con 1600 viviendas sobre 16 manzanas que albergan alrededor de veintidós mil habitantes siendo el complejo habitacional más grande que se construyó en Mar del Plata y más grande en cantidad de habitantes que 46 partidos de la Provincia de Buenos Aires.