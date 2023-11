Carrancio y la prórroga a los Defensores del Pueblo: “Parece un loteo político”

Tal cual informó “el Retrato…”, el Concejo Deliberante decidió, mediante un decreto ad referéndum, prorrogar por los próximos seis meses el mandato de los titulares de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon que debe vencer el próximo 14 de noviembre, ante la falta de un llamado a elecciones a tiempo.

Hace dos años, el edil por Crear (y electo Diputado Provincial por La Libertad Avanza) Alejandro Carrancio, presentó un expediente para reformar la figura del Defensor del Pueblo, y que en vez de 3 personas, en el Partido de General Pueyrredon, sea uno solo el defensor. En este contexto y tras la prórroga de los mandatos, Carrancio, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su descontento.

“La verdad me parece vergonzoso lo que pasó. Que presentamos un proyecto hace casi dos años y que nunca fue tratado. Hemos solicitado que se tratara, tuvo bastante repercusión mediática el proyecto y pero que nunca se haya ni siquiera puesta en discusión habla de una desidia y hablan de no hacer bien el trabajo por parte de quienes tomaron esa decisión, que seguramente fue política, pero que también tuvieron miedo, al momento de expresar su posición política”.

“Nosotros planteamos un sistema que claramente no ha funcionado, que genera mayores gastos al erario municipal, un sistema que ya casi, parece, un loteo político. Me parece que lo que nosotros planteamos era romper eso. Planteamos un sistema de control, un sistema que le sirva a los vecinos, un sistema además que también crea una reducción en los gastos municipales.No es es que no estuvieron de acuerdo, directamente decidieron ni ponerla a discusión”, agregó el edil.

Consultado por quienes fueron las personas que decidieron no discutirlo, y a qué partidos políticos responden, Carrancio manifestó: “es un tema que primero desconozco porque, bueno, si hubo un pacto para no tratarlo, eso claramente yo no lo conozco. Ahora, el expediente está en una comisión y no se trató nunca. Está en legislación y nunca se puso a discusión. Entonces, es raro una comisión que funciona casi semanalmente y que nunca haya sido puesto en agenda después de tanto tiempo que fue presentado. Pero bueno, imagino que no parte de la decisión de un Presidente de una Comisión, sino que eso debería haber habido un acuerdo o una venia para que no se trate”.

Asimismo, en relación al sueldo mensual que gana cada Defensor (cerca de $ 1.100.000) el Concejal libertario dijo: “Yo no creo que ganen eso los defensores del pueblo. Imagino que al menos, o por lo menos lo que tengo entendido es que ellos están equiparados con el sueldo de los Concejales, que ganan muchísimo menos que esa cifra”, y en relación a la reducción de gastos que plantea el Ejecutivo Municipal, dijo: “la reducción de los gastos, también van los servicios. La verdad que hoy ¿Dónde está el beneficio de que haya tres defensores y no uno? ¿No hay un mejor servicio para el vecino? Y la verdad que no pareciera verse eso. Entonces creo que todos, cuando hablas mano a mano, reconocen que el sistema que se instaló de los tres defensores no es bueno, que vino por un tema político, porque había dos que querían ser y ante una indecisión decidieron ampliarlo a tres, ahora pareciera que es algo que no se puede tomar. Y la verdad que no funciona así. Y hay representantes que juegan intereses políticos acá”.

Finalmente, Carrancio dijo: “Lo que planteamos nosotros es que el defensor del pueblo, además de representar a los vecinos, tiene que tener una función de contralor con el Ejecutivo. Como es esa función de contralor, decimos que lo tiene que tener la oposición. La principal fuerza de la oposición tendría que designar al defensor del pueblo, que dure cuatro años, lo mismo que dura el intendente, para controlar y realizar los actos del Intendente. En este caso, ahora que hubo elecciones, la primera minoría de la oposición la tiene Unión por la Patria. Bueno, Unión por la Patria debería proponer un nombre para Defensor del Pueblo y nosotros en el Consejo deberíamos prestar el acuerdo y funcionaría así y durante los cuatro años de la gestión Montenegro, el defensor del pueblo, además de representar los intereses del pueblo, debería controlar los actos de gobierno del Intendente. Bueno, parece que hay intereses que no quieren que eso ocurra”, sentenció.