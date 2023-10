Nuñez: El radicalismo siempre termina siendo una luz, un faro para los argentinos

A 40 años de la elección que marcó la recuperación de la democracia, el radicalismo de todo el país llevó a cabo encuentros simultáneos en las principales plazas del territorio argentino. En General Pueyrredon, el Comité local organizó la celebración en el busto de Raúl Alfonsin ubicado en San Martín e Yrigoyen, donde un centenar de radicales, entre los que se destacó la presencia de Daniel Katz, Oscar Pagni, Jesus Porrúa, Marianela Romero, Vilma Baragiola, Tato Serebrinsky, Cristina Coria entre otros tantos dijeron ¡Presente! en el acto en homenaje al líder radical.

En este contexto, el presidente de la UCR Mar del Plata Batán, en diálogo con “el Retrato…” manifestó: “ fue una salida a la vida, como decimos nosotros, pero no fue una salida a la vida del radicalismo, fue una salida a la vida del país después de la noche más oscura que sufrió la Argentina y nos parece que es importante recordar esta fecha todos los años”, sostuvo,

Asimismo, en relación a la actualidad del partido Núñez dijo: “nosotros somos un partido de 140 años de historia, el partido ha pasado por diferentes momentos a lo largo de su historia, en algunos con mucha popularidad y en otros no tanto. Siempre decimos, no es fácil ser radical, pero vale la pena serlo. El radicalismo se ha ido recuperando de cada proceso porque me parece que termina siendo una luz, un faro, en el cual muchos argentinos se ven reflejados, un faro que tiene que ver con respecto a las instituciones, de la libertad, de la democracia en sí misma, de la educación pública, de la salud pública. Entonces, cada vez que el país está en crisis, el radicalismo tiene una palabra justa para decir y creo que eso es lo que importa para nosotros”.

“Nosotros seguimos ideas y no personas, como dijo Alfonsín. Así que tiene que ver con eso. Nosotros somos una idea. Hoy vamos a leer el preámbulo de la Constitución Nacional, que en definitiva es lo que nos representa. El reflejo y respeto a la Constitución Nacional, a la que juramos y tratamos de respetar todos los días, con la inclusión de nuevos derechos, con generar un país que la verdad que sea incluyente”, continúo el referente radical local.

En este línea agregó: “Alfonsín decía, hemos conseguido la libertad, pero todavía nos falta mucho para conseguir la igualdad. Parece que ese es el desafío de los radicales de este tiempo”.

Finalmente, se refirió a los dichos de Javier Milei sobre el radicalismo y sobre Raúl Alfonsín: “ese tipo de declaraciones no ayudan a una situación crítica que hoy tiene el país. La verdad que más que el agravio personal y ese tipo de cosas, lo que los argentinos están esperando son propuestas de los dos candidatos que han quedado y esperamos que puedan, por lo menos, ofrecer una salida a esta crisis que estamos viviendo hoy”, sentenció.

Los personas que se dieron cita recitaron el “rezo laico”, aquel recordado llamamiento que Raúl Ricardo Alfonsin hiciera a los argentino recitando el preámbulo de la Constitución, y afirmando que esas eran las razones por las que el radicalismo marchaba y luchaba.

Este encuentro se da en el marco de una serie de actividades que el radicalismo local ha llevado adelante por el 40 aniversario de la vuelta de la Democracia y que continuarán durante el mes de noviembre hasta el 10 de diciembre.