Fernanda Raverta: “No ganamos esta elección, hubiese sido hermoso ganar esta elección”

A las 21:53 la candidata a intendenta de Encuentro Marplatense, Fernanda Raverta, habló en el búnker en el “Hotel 13 de Julio”, frente a militantes, para reconocer la derrota frente a Guillermo Montenegro y para felicitar a Axel Kicillof y Sergio Massa por el triunfo.

“Como la vida, está la buena y la mala. La verdad es que quedamos ahí, estamos un poquito abajo en el Montenegro, no ganamos esta elección, hubiese sido hermoso ganarla porque yo les voy a decir una sola cosa, este esfuerzo enorme que hicimos, este equipo maravilloso que construimos, no solo con Gustavo con Acción Marplatense, con todos y con cada uno de ustedes, esta fuerza que tenemos con ganas de ver la ciudad de otra manera, estas ideas, estas propuestas, este deseo de vivir en una ciudad más justa, más integrada, menos violenta, menos injusta, donde el que tiene la posibilidad de vivir en un barrio lo tiene todo y el que vive en otro barrio no tiene nada. Bueno, esta ciudad que soñamos merecía ganar”, sostuvo Raverta frente a a cientos de militantes.

“Soy una profunda defensora de la democracia. ¿Qué significa eso? Primero, la democracia. Y en democracia quien elige a los intendentes o a las intendentas son las mayorías electorales. Y hubo una mayoría que eligió al intendente actual para que él fuera reelecto. Por muy poquitos puntos, como nos pasó la otra vez, esta vez teníamos que ganar, esta vez sí, pero bueno, no pudo ser” agregó.

“Tuvimos una jornada súper tranquila, donde todos pudimos expresarnos, donde todos fuimos uno. Esto es maravilloso y esto es la democracia. Así que estoy absolutamente conmovida de haber sido la candidata a intendente del Distrito General Pueyrredon en estos 40 años de democracia, sabiendo que pudimos ofrecerles a nuestras vecinas y a nuestras vecinas un mensaje claro, un mensaje honesto. Fuimos honestos. Le esquivamos a la campaña sucia, le esquivamos a las noticias falsas y siempre para adelante con la verdad contando qué queríamos hacer. La verdad es que yo quería ser la candidata que una vez que fuera Intendente no desilusionara a nadie. Solo me queda decir que quien conduzca esta ciudad los próximos cuatro años no desilusione a nadie. Esperemos saber qué pasa y solo me queda desear que esta ciudad sea un poquito mejor cada día, porque creo profundamente en los resultados electorales y creo profundamente en que aún siendo mejores, aún teniendo mejores propuestas, aún teniendo mayor vocación de trabajo, aún teniendo mayor vocación de servicio se construyó este resultado”

Finalmente, dijo: “Lo único que quiero que ustedes sientan es que lo dimos todo. Hicimos todo lo que habría que hacer, pusimos el cuerpo, el corazón, la cabeza para que haya una ciudad que nos pertenezca a todos y a todas y no a un puñadito, a unos poquitos. La verdad, feliz de estar a su lado, feliz de caminar junto a ustedes, feliz de haber construido esta campaña, que es una campaña que la vivimos con alegría, con mucho amor, con mucho amor y con mucho deseo”, sentenció sin antes agradecer qa todos los que trabajaron durante la campaña y la fiscalización.