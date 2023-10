Diego Garciarena le quedó una sensacion agridulce al perder en la Provincia y Nación

Luego del contundente triunfo de Guillermo Montenegro a nivel local, Diego Garciarena, diputado bonaerense de Juntos por la Quinta sección electoral, expresó: “La sensación es agridulce, porque teníamos alguna expectativa a nivel nacional y a nivel provincial, pero se ha conseguido un triunfo muy importante en la ciudad”.

Diego Garciarena, recientemente electo diputado bonaerense de Juntos por la Quinta sección electoral, expresó: “El pueblo ya se expidió, emitió una opinión y nos ha permitido ingresar a la legislatura a 4 candidatos de nuestro espacio. Vamos a trabajar desde mañana en los compromisos que asumimos”.

"Es una elección muy fuerte estar 40 puntos por encima a nivel local".

Al ser consultado por “el Retrato…”sobre si le llamó la atención que el resultado de las encuestas no coincida con el de las elecciones, respondió que no. “Las encuestas no llaman la atención desde hace mucho tiempo. Por ahí, ayudan más las cualitativas, que las cuantitativas”, indicó.

-¿Esperabas que Patricia Bullrich llegue al ballotage?

-Teníamos esa expectativa y trabajamos para eso, pero una vez que el pueblo se pronunció no hay mucho que hacer. Es el resultado, es la realidad y uno no puede pelearse contra eso. Sorprende que haya sido el kirchnerismo el que esté ganando, por el contexto del país. La gente le ha encontrado algún valor a la campaña de Sergio Massa y a las propuestas del oficialismo como para acompañarlo en las urnas.

Asimismo, adelantó que, a partir del lunes, evaluarán los impactos en el sistema político. “Hay ballotage. Hay que esperar”, afirmó mientras que, al ser preguntado por la prensa, si en un ballotage Juntos por el Cambio va a acompañar a Javier Milei, respondió: “Si me preguntas en lo personal yo creo que no, pero no lo sé. Con el radicalismo ha tenido un fuerte desprecio y no compartimos su pensamiento sobre la educación pública y otras cuestiones que para nosotros son importantes. Igualmente, son evaluaciones colectivas, no individuales”.