Demaio: “Acá hay un gran perdedor a nivel nacional y es Juntos por el Cambio”

El candidato a Intendente, Rolando Demaio, habló con la prensa luego de su derrota en General Pueyrredón. Los resultados dejaron reelecto a Guillermo Montenegro con 41,42%, Fernanda Raverta por detrás con 35,85%, Rolando Demaio 19,36%, Rosa Mauregui 3,35% y 8,01% de votos en blanco.

“Estamos realmente contentos, para nosotros fue brillante esta campaña con una fuerza nueva, con una figura como la mía que se puso a la ciudadanía del partido de General Pueyrredon hace seis meses atrás. Fue un camino largo pero corto a la vez y bueno, como resultado vamos a poder consolidar algo que es importantísimo para nosotros y los marplatenses; tres concejales de la libertad avanza. Expresar nuestras ideas, nuestra forma de pensar, los proyectos que nosotros queremos para la ciudad que buscamos, esa Mar del Plata que vuelva a ser importante, a primer nivel nacional en todo sentido no solo en el productivo sino en el turístico y en las obras. Va a ser muy bueno para los marplatenses la incorporación de tres concejales que son Emiliano Recalt, Cecilia Martinez y Juan Pi de la Serra. Estoy muy orgulloso de mi equipo más allá de este resultado”, fueron las primeras palabras de Demaio luego de conocer los resultados de las elecciones en la ciudad.

Además, expresó: “Es un honor y un privilegio que me conozcan como persona, que sepan cómo pienso y quién soy. El hecho de transmutar un perfil privado a ser un personaje público lo hice con muchas ganas y mucho amor por mi ciudad, quiero lo mejor para Mar del Plata y junto a mis concejales vamos a pelear para que así sea.”

¿Qué lectura hace con lo que ocurre a nivel nacional?

Evidentemente hemos mantenido los números de las paso y en Mar del Plata también ha sido bastante parecido vamos a esperar que terminen las mesas que faltan escrutar a ver cómo quedamos. Evidentemente acá hay un gran perdedor, un voto que realmente no ha servido a nivel nacional y es el voto de Juntos por el Cambio. Parece duro decirlo así pero es la realidad y no me compete analizarlo pero la realidad de los votos de Larreta no han pasado a Patricia Bullrich por más que lo ha incorporado como jefe de gobierno y vemos que han pasado directamente al massimo, esa es la primer lectura que podemos hacer en función a los números. Acá lo único que nos importa es el balotaje y lo único que importa es que el 19 de noviembre va a estar La Libertad Avanza con Javier Milei y creo que eso es lo que más nos importa.

¿Y dónde van los votos de Bullrich, a qué partido?

Realmente no sabemos, yo creo que hay mucha afinidad en materias de seguridad y en otros temas donde tenemos unas plataformas que se pueden congeniar para que marchen en común. también con lo que tiene que ver con lo nuevo que dijo patricia estos últimos dos meses cuando cambió su eje de campaña con ideas afines que nosotros pensamos hace años. Será cuestión de sentarnos, unirnos, pensar juntos qué proyecto de país queremos y con las mejores expectativas de darle la oportunidad al ciudadano de votar, quizás es barajar y dar de vuelta.

Finalmente, concluyó: “Le quiero decir a la población y por supuesto a la gente de Juntos por el Cambio en Mar del Plata, en figura del intendente Guillermo Montenegro, que los felicito, ha hecho una buena elección, fue muy lindo competir. Le deseo por el bien de nosotros, los marplatenses, que realmente haga las cosas bien y que cambie sus prioridades de gobierno por lo que nosotros necesitamos y nuestros tres concejales más allá de presentar proyectos y ordenanzas, van a ser grandes auditores de la gestión, eso se lo puedo garantizar y me hago responsable completamente de lo que estoy diciendo.”