Gustavo Pulti le pidió Montenegro “una actitud democrática ante quien propone destruir el Estado”

En el medio de la desazón por el triunfo a nivel local de Juntos por el Cambio, el ex intendente Gustavo Pulti logró obtener un 35,29% de los votos, con el 85,50% de las mesas escrutadas, y por consiguiente, convertirse en Diputado Provincial por la Quinta Sección Electoral, imponiéndose al radical Diego Garciarena de Juntos por el Cambio, que obtuvo el 34,95%. En este contexto, Pulti le pidió a Montenegro, reelecto en Mar del Plata, que tenga una “una actitud de Estado, una actitud estratégica y una actitud democrática frente a un candidato que propone destruir el Estado”

En diálogo con “el Retrato…” Pulti manifestó: “en primer lugar, como hicimos recién con toda la militancia, con todas las personas que han puesto su esfuerzo para concluir bien esta campaña, quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo, a la entrega, a la dedicación y a la buena elección que hizo Fernanda, que la verdad que hizo un trabajo ejemplar. No confrontó negativamente con nadie, planteó propuestas, planteó un proyecto de ciudad y nosotros queremos hacerle un reconocimiento claro y público. Con mucho afecto, además, porque hemos visto la entrega de ella y de toda su familia”

“Por otro lado, tenemos una instancia muy importante para la Argentina y para Mar del Plata. Hay segunda vuelta en la Argentina, ha habido una elección, a mi juicio, sorprendente, porque Sergio Massa pudo dar vuelta a la elección. Y la pudimos dar vuelta todos los ciudadanos y ciudadanas que queremos un país que apueste a la producción y al trabajo. Así como es una alegría que haya sido reelegido Axel Kicillof de una manera contundente, Mar del Plata lo ha premiado y lo ha respaldado. Frente a discursos muy negativos, ha premiado y ha reconocido un gobernador que le ha puesto el hombro a Mar del Plata, que se ha dedicado a trabajar por toda la provincia de Buenos Aires y por Mar del Plata, nos queda por resolver el tema de la segunda vuelta”, manifestó Pulti.

En este sentido, agregó: “quiero aprovechar este momento para decirle a los marplatenses que nosotros tenemos una ciudad que depende del mercado interno de la Argentina sustancialmente. Hoy tenemos una ciudad que necesita argentinos con un salario, con un empleo, con un trabajo para poder venir a vacacionar y comprar los productos que se producen en Mar del Plata.

Tenemos una ciudad que es la capital turística de Argentina, pero es la capital turística argentina en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, el pequeño y mediano comerciante, la pequeña y la mediana empresa, tienen un mercado interno activo. Masa representa eso. Tenemos universidades. Masa representa la universidad pública y gratuita, la educación pública y gratuita. Masa representa la salud pública gratuita. Masa representa la intención de recuperar la moneda nacional y no de dolarizar la economía”

“Estamos frente a un candidato por parte del liberalismo que propone terminar con el peso, que propone liberar la venta de armas, que propone destruir el Estado Nacional con la motosierra. Estamos frente a un candidato que propone arancelar la universidad y que propone también privatizar la salud. Yo quiero decirles que esta decisión necesita de Mar del Plata. La Argentina necesita de los marplatenses, de la lucidez de los marplatenses y del compromiso de los marplatenses”, dijo el ex intendente.

En esta línea enfatizó: “quisiera proponerle al Intendente Montenegro que analice lo que vamos a hacer en la segunda vuelta a todos los marplatenses. Me gustaría que el Intendente se predisponga a un acuerdo con nuestro candidato a presidente. Me parece que hay una gran oportunidad para Mar del Plata. Nos gustaría mucho que el Intendente evalúe, después de ser reelecto, acordar y hacer un gran plan a favor de Mar del Plata y proponerlo a Sergio Massa. Yo estoy seguro que para Mar del Plata es una gran oportunidad. Me encantaría ver, por parte del recientemente electo Intendente de Mar del Plata, una actitud de Estado, una actitud estratégica y una actitud democrática frente a un candidato que propone destruir el Estado con todos los intereses que tiene Mar del Plata relacionados con el Estado, con la salud, con la policía, con la educación, con la docencia, con todos los intereses que tiene Mar del Plata en el mercado interno, con todos los intereses que tiene Mar del Plata en que haya una moneda nacional y no nos dolaricemos. Como representante de los marplatenses, me encantaría que el Intendente Montenegro se predisponga a establecer un gran acuerdo con quien tiene las mayores posibilidades, porque fue el más electo ahora de ser el próximo presidente de la Argentina. Y lo digo con toda humildad y con todo respeto. El Intendente va a tomar su decisión, pero me gustaría mucho que se predisponga a analizar ese acuerdo porque ese acuerdo puede ser conveniente a Mar del Plata. Lo digo porque como Intendente, durante ocho años, tuve la experiencia de hacer acuerdos en defensa de Mar del Plata y esos acuerdos en defensa de Mar del Plata y por Mar del Plata le dieron muchos resultados a los marplatenses. Ahora Montenegro tiene la oportunidad frente a quien muy seguramente va a ser el próximo presidente de los argentinos”.

Consultado por este medio sobre qué le faltó a Encuentro Marplatense para que Fernanda Raverta se posiciones como Intendente del Partido de General Pueyrredon, Pulti manifestó: “La verdad es que yo creo que se hizo una gran elección y creo que hubo una suerte de aprovechamiento de los votos de Milei por parte de Montenegro. Yo creo que Fernanda hizo una gran campaña y creo que además está a la vista porque en Mar del Plata ganó Massa y ganó Kicillof. El conjunto, Encuentro Marplatense, Massa y Unión por la Patria han hecho una buena elección. La diferencia es muy pequeña y esas diferencias pequeñas pueden ocurrir por diversos motivos. Yo no encuentro por parte de Fernanda errores o fallas. Encuentro una campaña muy dedicada, muy honesta, muy comprometida. La verdad que eso es lo que veo”

Finalmente manifestó: “No tengo desafíos personales. Los desafíos cuando asumimos responsabilidades públicas son hacer las cosas que más le sirvan a la gente. El desafío más inminente que tenemos es que Mar del Plata y Argentina puedan consagrar a Sergio Massa presidente de la nación. Nos parece muy importante eso porque son dos modelos completamente distintos”. “Massa es el previaje. Kicillof es la cuenta DNI. Massa es la defensa de la industria nacional. Milei es la destrucción del Estado, es la motosierra. Él la definió, no la estamos diciendo nosotros. Mi próximo desafío es el más importante que tengo por delante es que Massa sea presidente de la Argentina para que podamos después llenar la legislatura de proyectos para Mar del Plata”, sentenció.