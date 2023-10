Becchi: “Hoy el rango de edad para tramitar la ciudadanía italiana llega a los 80 años”

En el marco de la situación que se encuentra atravesando el país, Alberto Becchi, presidente del Comité Italiano, dialogó con “el Retrato…” destacó el funcionamiento que está teniendo el tema de la tramitación de pasaportes y el servicio de la carta de identidad electrónica al mismo tiempo que reconoció que la problemática está situada sobre el tema de los turnos para ciudadanía, en tanto aseguró que “la demanda es importantísima”. A su vez, remarcó que “antes eran los jóvenes los que iniciaban el trámite de la ciudadanía, pero actualmente esto se refleja en todas las edades: el rango de edad llega hasta los 80 años”.

En tal sentido, Alberto Becchi, presidente del Comité Italiano, en conversación con “el Retrato…” se refirió al trabajo que vienen llevando adelante desde el organismo a su cargo como así también dio detalles del número de turnos que asignan por día para la tramitación del pasaporte y ciudadanía. “La red consular está funcionando muy bien. El tema de la tramitación de pasaportes es uno de los servicios en los cuales se ha mejorado muchísimo. Ya desde el año pasado tenemos cerca de 800 turnos mensuales”, destacó.

Asimismo, Becchi resaltó que también se está emitiendo el servicio de la carta de identidad electrónica. “Es como si fuera nuestro DNI para tránsito en los países del Mercosur. En este caso, la carta de identidad sirve para poder transitar en los países de la Unión Europea”, explicó y comentó que “es el único consulado en América Meridional que lo está emitiendo”.

En ese contexto, remarcó que la problemática está situada sobre el tema de los turnos para ciudadanía. “Tenemos turnos de ciudadanía de reconstrucción y ciudadanía de hijo directo. Estamos colaborando permanentemente para la posibilidad de que se amplíe, pero la demanda es extremadamente importante”, sostuvo.

“Cualquiera que sea el número que haya de turnos mensuales, que en este caso es aproximadamente de unos 150 o 120 al mes, no alcanza, porque la demanda que hay de turnos es muy elevada para ciudadanías, producto de la crisis económica que hace que muchos se quieran ir del país”, expresó.

En tal sentido, remarcó que antes eran los jóvenes los que iniciaban el trámite de la ciudadanía, pero actualmente esto se refleja en todas las edades. “Ahora el rango de edad llega hasta los 80 años, porque hay personas muy mayores quieren hacer la ciudadanía para dejárselo a los hijos o para dejárselo a los nietos”, subrayó y agregó: “Estamos trabajando en ese tema para ver de qué manera se puede ampliar, pero está muy relacionado con el tema de personal. Desde el Comité ya hemos solicitado que el consulado de Mar del Plata pueda pasar a consulado general”.

Además, Alberto Becchi comentó a “el Retrato…” que se encuentran trabajando activamente y recibiendo permanentemente gente del Comité. “Asesoramos gratuitamente para la conformación de la carpeta para la reconstrucción por ciudadanía o por hijo directo. Siempre estamos muy atentos a todos los reclamos: tanto de aquellos que son italianos y tienen un tema con la red consular como de aquellos que quieren serlo, pero que están con el tema de la reconstrucción o del hijo directo”, explicó.

– ¿Tienen algún porcentaje de esto?

-No, porque el tema es que nosotros no podemos hacer un censo porque justamente Italia tiene una ley de privacidad, que es muy importante y no podemos hacer una página para que se anoten ahí todos aquellos que están esperando ser la ciudadanía, pero realmente son muchos.

– ¿Cuántos turnos dan por día más o menos?

-Aproximadamente entre reconstrucción e hijo directo estamos entre los 100 y los 150 por mes, estamos alrededor de las 1.500 ciudadanías por año.

“Nosotros desde el Comité damos una mano para el armado de la carpeta, porque un dato importante que se está registrando es que además de haber pocos turnos el casi 50% de las carpetas tienen problemas porque están mal hechas”, describió y comentó que “lamentablemente esta gran demanda, en lo que es el armado de carpetas para la ciudadanía por reconstrucción o por hijo directo, ha generado una cantidad de gente que se dedique al servicio de gestoría y no están preparados”

Así, comentó que, “por eso, hay esos niveles tan altos de carpetas rechazadas” y apuntó: “La carpeta está mal armada, porque tiene algún problema en la acta o le falta alguna documentación y esto lo que hace es que el consulado tenga que darle un tiempo para que se complete. Por supuesto, después va a tener que atenderlo y sacarle un turno a futuro”.

“Entre el 40 y el 50% de las carpetas que están presentando están mal, porque el problema es que cualquiera se pone a dar el servicio de gestoría. Les cobran anticipadamente antes de armarles la carpeta, después resulta que le arman la carpeta y nadie es responsable si falta algún trámite o algún documento”, describió.

En lo que respecta al pasaporte, precisó que el sistema funciona “muy bien” y apuntó: “Una vez que sos ciudadano, tenés 800 turnos por mes. El servicio funciona muy bien mientras que la ciudadanía puede tardarte entre 6 y 9 meses en llegar, lo que pasa que hay muchísima demanda, sobre todo en los países de América del Sur: Brasil, Argentina, etcétera”.