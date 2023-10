Conflicto entre los ambulantes: “El SIVARA nos tiró para atrás las afiliaciones”

Un sector de los vendedores ambulantes, llevaron a cabo una manifestación en San Martín y la costa en reclamo de las afiliaciones al sindicato y lo que entienden como “los malos manejos” del mismo.

Walter Rivero, referente del sector, en diálogo con “el Retrato…” explicó: “Estamos acá porque SIVARA cerró su sede estratégicamente para que no tengamos lugar donde reclamar. Entonces, venimos a este lugar que es una feria manejada por César Lencina, vinimos a hacer el reclamo acá porque no hay otro lugar. El reclamo consiste en lo siguiente, nosotros hace menos de un mes hicimos un reclamo en la Sede de SIVARA, en la cual se presentó César Lencina y se comprometió a armar una comisión normalizadora que iba a estar conformada con vendedores de SIVARA, en particular con un referente que tiene 30 años en el movimiento. Y resulta que ayer nos enteramos que nombraron a otras personas que no tienen nada que ver con la venta ambulante y, bueno, en que nos tiraron para atrás las afiliaciones“.

En este sentido manifestó: “Seguimos sin tener lugar y nombraron a personas que están totalmente en contra de que estemos afiliados. Una persona que se llama Ariel Greco, que hace tiempo le hicimos un escrache porque extorsionaba a los vendedores ambulantes y a los concesionarios con el Ministerio de Trabajo y con su posición en SIVARA. Asimismo trajeron a un hombre histórico de la venta ambulante repudiado, expulsado del sindicato, Víctor Covey, que escribió la página más oscura de la venta ambulante en Punta Mogotes, donde tiene denuncias por abuso, extorsión, maltrato, venta de droga, fue desalojado por la policía. Bueno, a ese tipo lo trajeron hoy como delegado normalizador. Lo pusieron, lo nombraron y se escondieron todos los demás. Y nos quieren poner a ese tipo que no tiene nada que ver con la venta ambulante a que maneje la venta ambulante y que no nos deje participar nosotros“.

Consultado sobre el motivo por el que no quieren afiliar a este sector de vendedores, Rivero aseguró: “El problema es que nosotros venimos trabajando hace rato en la organización de la venta ambulante, venimos generando puestos de trabajo, venimos trabajando con la gente en distintos sectores de la ciudad. Entonces nosotros somos un movimiento que cada vez va creciendo más por el acompañamiento. El hecho es que tenemos un sindicato ausente, que lo único que hace es tener apretado y bajo presión a los trabajadores. Y bueno, esto viene ocurriendo desde hace 20 años, desde que César Lencina tomó autoridad en el sindicato viene pasando todo esto”.

“Acá estamos frente a una feria que tiene 200 puestos, los cuales los titulares no pueden trabajar porque el señor César Lencina los tiene alquilados a todos los puestos. Hoy estábamos hablando ahí con gente que se está quejando porque un millón y medio por puesto le cobra para poder trabajar. Imagínense, con 200 puestos, la plata que este hace. Y así mismo se mete en los lugares donde nosotros trabajamos también sacarnos lo poco que ganamos. Entonces queremos que esto se termine definitivamente. Que esta feria vuelva a ser la feria de los vendedores ambulantes, que se le devuelvan los puestos a los titulares, que se afilie a la gente, que el sindicato vuelva a ser de los trabajadores de una vez por todas. Ese es el reclamo“, sentenció.