Rosa Mauregui y su propuesta por la voz de la Izquierda en el Concejo Deliberante

A pocos días de las elecciones generales y con la esperanza renovada una vez más en las urnas, Rosa Mauregui, candidata a Intendente por el Frente de Izquierda conversó con “el Retrato…” sobre los debates que se han dado en la campaña electoral y los temas que su lista buscó plantear, como la exploración petrolera, la especialización laboral, la agenda de las mujeres, la vivienda y el rechazo al FMI.

“Creemos que hemos podido dar los debates que queríamos dar en estas elecciones. Peleamos otra agenda que es la del pueblo trabajador, la agenda ambiental lo hicimos de un primer momento, el resto de los candidatos no querían pronunciarse sobre la exploración petrolera y nos parece que era un tema central en esta campaña, porque hace a el futuro de nuestras ciudades costeras, de Mar del Plata y todas las ciudades costeras de la provincia de Buenos Aires. Así que fue un debate que se dio en todos los colegios. Hemos podido plantearlo cada vez que hemos sido consultados sobre el tema y en todos los debates de candidatos que rechazamos la exploración petrolera, somos la única lista que lo hace. No creemos que traiga desarrollo ni progreso sino saqueo de las multinacionales o nuestros bienes comunes naturales. Y también hemos planteado el tema del trabajo, la precarización laboral que es un tema crítico, no de ahora, de muchísimos años en la ciudad de Mar del Plata y Batán, pero que se ha profundizado. También la agenda de las mujeres con mi candidatura y la candidatura de Miriam Bregman a nivel nacional, pudimos darle fuerza a esa voz para lo que sirve para el futuro y para lo que estamos viviendo“, sostuvo Mauregui.

“HAY MUCHOS CANDIDATOS NEGACIONISTAS”

En este sentido agregó: “Hay muchos candidatos negacionistas de la desigualdad de género y del machismo que no querían que se hable de este tema y nosotras lo hemos planteado fuertemente porque repercute en nuestras vidas, no solamente los genocidios, sino también la desigualdad estructural que sufrimos siendo las más precarias, siendo la mayoría en la pobreza y teniendo los laburos lo que se llama feminizados en la salud y la educación, cuidadoras domiciliarias que son los que menos salario y reconocimiento de derechos tienen. Y también tomando el tema de la vivienda, que es un tema crítico y que el resto de los candidatos solamente lo toman para criminalizar a las familias que en una situación desesperante quizás ocupan un pedacito de tierra porque el Municipio no otorgo ni tierra ni vivienda y tampoco lo hizo la Provincia. Eso nos parece que son los grandes temas que tenían que estar debatidos en esta campaña por la situación que tenemos los trabajadores y las trabajadoras y también, debatir sobre nuestro rechazo que planteamos de la izquierda de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que condiciona nuestro presente con ajuste y también condiciona nuestro futuro“

¿Crees que el mensaje de esa agenda llegó a los marplatenses?

” Yo creo que algunos de los debates estaban en la sociedad, digamos. Era cuestión de que nosotros los debatieremos en la campaña porque cuando uno habla con los trabajadores, con los jóvenes, por ejemplo, en los debates en los colegios la agenda ambiental lo ponían los chicos, ellos nos preguntaban la opinión sobre la explotación petrolera o también sobre las fumigaciones. Ellos lo ponían como debate también en las movilizaciones. Es un debate que lo toma toda la sociedad. Me parece que había que hablar sobre el tema. Nosotros somos los únicos que los rechazamos. Después del tema del empleo y no llegar a fin de mes es otro debate de la sociedad. Nosotros buscamos que sea un debate de agenda en estas elecciones y me parece que sí, que hemos podido fortalecer esa voz peleándola mucho. En los debates se da como una situación de igualdad donde cada uno puede decir sus propuestas, que quizás no es la situación que tenemos siempre desde la izquierda, la remamos mucho desde abajo, pero ahí en esos momentos, en esos minutos donde había un debate entre todos los candidatos, pudimos llegar y presentar nuestros planteos que hablan de estas cosas, que nos preocupan a todos los que hoy tenemos un trabajo y aún así no llegamos a fin de mes. Y el resto de los candidatos proponen seguir ajustándonos y seguir sometidos al Fondo Monetario. Así que me parece que lo que fuimos a plantear en los debates tiene que ver con lo que nos encontramos todos los días, particularmente de la Izquierda, lo que peleamos todos los días, porque no es que decimos una cosa en elecciones y durante el resto del año hacemos otra. Somos parte del movimiento de mujeres, parte del movimiento ambiental en la pelea de los trabajadores y las trabajadoras por sus derechos. Yo particularmente soy afiliada del sindicato ATE y me organizo con mis compañeros de trabajo por nuestros derechos”

“SERIA MUY IMPORTANTE QUE LA IZQUIERDA LLEGUE AL CONCEJO”

” Buscamos llevar esa misma voz a las elecciones y esperamos el próximo domingo que se exprese este mensaje de todos los que rechazamos el ajuste, de todos los que defendemos la agenda de mujeres, disidencias, ambiental, de los que rechazamos el negacionismo de la dictadura y de la represión, los que peleamos por ir tierra, viviendo y el trabajo con derechos y, además, sería muy importante que la izquierda llegue por primera vez al Concejo Deliberante, ya que si no está la izquierda, todos estos debates no los da nadie, ya que ellos gobiernan para los ricos, siempre beneficiándolos, y nos parece que puede ser un puntapié para fortalecer todos nuestros reclamos, todas las peleas que vamos a tener que dar en el futuro”.

En relación a los marplatenses que no fueron a votar en las PASO, dijo: “yo creo que va a haber más votación, siempre la hay igualmente en las elecciones generales. Hacemos un llamado a que se vaya a votar, a que expresemos esa bronca, esa indignación por nuestras condiciones de vida, dando este fuerte mensaje político contra el ajuste, acompañando a la izquierda, aMíriam Bregman, que también en el debate nacional planteó todas estas posturas contra el extractivismo, hablándole a los trabajadores y a las trabajadoras. Fue la única que tomó el tema de la educación pública, de la salud pública. Entonces, el resto de los candidatos o ajustan o están directamente los de Milei, que quieren voucher en educación y en salud, que sabemos que es, como sucedió en Chile, la lisa y llana privatización. Así que, nos parece que todas estas personas que quizás en las PASO no fueron a votar por distintos motivos, es importante expresar en estas elecciones nuestro mensaje político y fortalecer una bancada de izquierda en todo el país. La izquierda no se vende, no se pasa de un partido a otro. Nuestros Diputados cobran como un trabajador, como un docente. Y defendemos toda esta agenda en el Congreso cada día. Hemos votado contra el acuerdo con el FMI, y queremos llevar esta voz a todos lados”.

“ESTAN ALEJADOS DE LA REALIDAD DE LOS TRABAJADORES”

En relación a sus contrincantes locales, Mauregui sostuvo: “Lo que me llamó la atención, bah, no me llamó la atención, pero en el momento del debate libre realmente me produjo mucha indignación que los tres candidatos, cuando yo había planteado el tema de las petroleras, era el último debate antes de la veda, no lo habían dicho en toda la campaña, era el momento de decir, hablar sobre este tema, entonces yo les pregunté qué es lo que opinaban, y Fernanda Raverta no respondió y puso el debate de las boletas, que han llegado algunos domicilios, boletas armadas con corte de boleta entre la Libertad Avanza, Montenegro, ella también planteó que lo mismo sucedía con Unión por la Patria, y empezaron a debatir sobre ese tema, y yo, me parece que esa es la manifestación de lo alejados que están de la realidad de los trabajadores, porque el debate sobre las boletas y esas maniobras que se hacen, solamente les interesa a ellos, ahí había que debatir sobre la educación, sobre la salud, sobre el trabajo, sobre la cultura, sobre las mujeres, sobre la agenda ambiental, que fue lo que nosotros tratamos de plantear”.

LOS OTROS CANDIDATOS HABLAN DE LA AGENDA DE LA DERECHA”

“Me parece que todos los candidatos, tanto Montenegro, Demaio, cómo Fernanda Raverta hablan de una agenda de la derecha, cuando tocan el tema de la vivienda, solamente tocan ese tema para ver quién va a hacer fila a la fiscalía de ellos para denunciar a las familias, que son las personas esperadas que toman un pedacito de tierra, pero ninguno dijo qué solución va a dar frente al problema de la emergencia habitacional, que cada día es peor, no solamente en la vivienda, sino alquilar. Entonces, yo veo que son candidatos que no hablan de los grandes temas que nos preocupan a los trabajadores, justamente porque ellos están sometidos al Fondo Monetario Internacional, que es el que plantea el plan económico para el futuro, que plantea ajustar las jubilaciones. Entonces, no tocan ambiente porque están con el extractivismo, no tocan la agenda de las mujeres porque desfinancian el Ministerio de Mujeres y las políticas para erradicar la violencia machista o Demaio directamente, que niega que exista machismo en Argentina, algo que es completamente brutal esa posición. Y con lo de la vivienda lo mismo, yo realmente los vi como candidatos alejados de la realidad del pueblo trabajador y quiere seguir hablando al gran empresariado a los que se han beneficiado todos estos años. Montenegro directamente lo dijo, acá es necesario menos controles para generar trabajo. Hoy estuve en una reunión con estudiantes en una charla en el Instituto Almafuerte, que es donde se estudia para maestra, muchos eran sus parejas trabajadores del pescado. ¿Qué controles hay en la industria del pescado? Ninguno, la mayoría en la precarización laboral, los empresarios hacen lo que quieren, siguen haciendo lo que quieren”.

¿Con qué Mar del Plata soñabas? ¿Cómo te imaginas a la ciudad?

Con una Mar del Plata que tenga el derecho a la ciudad para las grandes mayorías de la población. Planteamos el tema del transporte, que creemos que tiene que ser público, con las frecuencias que necesitamos, que sea accesible para las personas con discapacidad, con los pisos bajos. Planteamos el tema de la vivienda, para que no sea una pesadilla tener una vivienda propia o alquilar. Planteamos un futuro de laburo con derechos, hoy la mayoría de los pibes y pibas no conocen lo que es un recibo de sueldo, parece algo de la prehistoria. Bueno, queremos pelear por ese futuro para todos los pibes y las pibas y para nosotros también, que somos trabajadores y que nuestro salario está por debajo de la canasta básica familiar. Creemos que otro futuro es posible si la peleamos, organizados en las calles, como nos enseñó el movimiento de mujeres con la marea verde. Este es el camino y bueno, para eso es necesario fortalecer a la izquierda, tener esta herramienta y esta voz para que todos estos reclamos se hagan cada día más fuerte”, sentenció.