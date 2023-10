Guillermo Montenegro hablo de lo que se hizo y lo que quedó pendiente en 4 años

A horas de las elecciones, el actual intendente de General Pueyrredón, que va por su reelección en frente de la comuna, Guillermo Montenegro, en diálogo con “el Retrato…” expresó que entre las cosas que quedaron pendientes en su gestión se encuentra el arreglo de las calles y del asfalto de la ciudad. A su vez, reconoció: “Tiene que haber una modificación en la coparticipación, pero en el mientras tanto tienen que dar a los marplatenses lo que nosotros damos con nuestros impuestos”.

En tal sentido, el jefe comunal remarcó que, entre las cosas que quedaron pendientes en su gestión, se encuentra el arreglo de las calles y del asfalto. "Cuando uno lo pone en dimensión son tres presupuestos municipales sin usar para otra cosa. Se avanzó, en tanto se compró una planta de asfalto, que no se compraba desde el gobierno de Aprile, y se trabajó en la iluminación de las avenidas y calles principales como así también plazas y algunos barrios", afirmó.

ESTADO DE LAS CALLES Y ASFALTO

En tal sentido, el jefe comunal remarcó que, entre las cosas que quedaron pendientes en su gestión, se encuentra el arreglo de las calles y del asfalto. “Cuando uno lo pone en dimensión son tres presupuestos municipales sin usar para otra cosa. Se avanzó, en tanto se compró una planta de asfalto, que no se compraba desde el gobierno de Aprile, y se trabajó en la iluminación de las avenidas y calles principales como así también plazas y algunos barrios”, afirmó.

INSEGURIDAD

En relación a la inseguridad que afecta a Mar del Plata, explicó: “Pensar que la seguridad se va a resolver solo con policías, patrulleros y cámaras es un error, ya que es una problemática multicausal: hay que trabar en infraestructura, atención primaria, escuelas, etcétera. Hay que trabajar el fondo de la cuestión para que no se llegue a eso, pero tampoco se puede permitir que el vecino, que se rompe el traste laburando, viva encerrado”.

“En la pandemia y cuarentena hubo un crecimiento de la violencia en general e intrafamiliar en particular. En el mundo, se está trabajando justamente para la detección temprana de las agresiones. Nada es ajeno a la situación socioeconómica igualmente, lo cual genera mayor preocupación en la gente”, completó.

PROYECTO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OFF SHORE

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el proyecto de exploración y explotación off shore en cercanías a la costa de Mar del Plata, y si no se había apresurado en presentar el recurso en el marco de la causa iniciada en dicho momento. “En ese momento, no teníamos ninguna información sobre lo que significaba este proyecto. Estaba tan mal hecho, que se habían violado hasta tratados internacionales”, indicó.

“La sociedad tenía que tener un conocimiento sobre este proyecto que tenía que ver con la afectación del ambiente. Había que hacerle saber a la gente qué se iba a hacer, cómo, cuando, si hay un problema cómo se iba a resolver, cuántas fuentes de empleo genera, zona afectada, etcétera. Todas esas cuestiones no estaban claras en momento que presenté el recurso”, sostuvo y agregó: “Las audiencias tenían que ser públicas. Eso se hizo. Hubo modificaciones, incluso”.

En ese contexto, Montenegro destacó: “Era importante que la población tenga conocimiento sobre esta industria, que podía tener riesgos” y aclaró que, incluso, al día de la fecha “hay una serie de cosas que faltan aún complementar y que es necesario informar a los marplatenses”.

COOPARTICIPACIÓN

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el proyecto de coparticipación provincial, el actual intendente de General Pueyrredón, que va por su reelección en frente de la comuna aseguró que Mar del Plata “es discriminada” por tener un intendente de distinto color político al presidente nacional y gobernador provincial.

“La obra de Marcos Sastre, que es con fondos nacionales, no se terminó de pagar. La diferencia de del paseo costanero norte se tuvo que pagar con fondos del municipio. El Centro de Salud N° 2 se licitó y lo vamos a arrancar con plata del municipio también. Lo de Batán lo vamos a hacer con fondos municipales. El Polideportivo del barrio Centenario se hizo con dinero de la comuna, lo mismo con el Polideportivo de Camet, que hubo que partir la obra en dos para ver si se puede terminar, porque no se presentaba nadie al proceso de licitación”, explicó.

Asimismo, Montenegro expuso que “la coparticipación en Mar del Plata afectó siempre” y agregó: “Si bien hay obras anunciadas por el gobierno para hacerse en la ciudad, lo cierto es que los proyectos están presentados por el Municipio desde hace 2 o 3 años. Enoja la mentira” al mismo tiempo que subrayó: “Tiene que haber una modificación en la coparticipación, pero en el mientras tanto tienen que dar a los marplatenses lo que nosotros damos”.

PUNTA MOGOTES, LA RAMBLE AY LA RUTA 88

“No está bien que haya una administración de la provincia de Buenos Aires en el medio de Mar del Plata, en relación a Punta Mogotes. Lo mismo pasa con la Rambla y la ruta 88”, apuntó y agregó que modificar estas cuestiones de jurisdicción tiene que ver con “una decisión política de entender que esas decisiones son malas”.

En ese contexto, el actual intendente de General Pueyrredón, que va por su reelección en frente de la comuna, Guillermo Montenegro, en diálogo con “el Retrato…” confesó que continuará peleando y defendiendo los derechos de los marplatenses.