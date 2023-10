Estacionamiento del Club de Pesca: “No nos oponemos a la obra, pero deben tener en  cuenta que hay un Club de 100 años”

Desde enero de 1927 la ciudad cuenta con una postal única: El muelle de los pescadores que desde entonces forma parte de la historia y uso del Club de Pesca Mar del Plata. El mismo subiste gracias a la cuota de sus afiliados, pero también por el ingresos que obtienen del estacionamiento ubicado en Av. Luro y la costa.

En los últimos días, el Ejecutivo Municipal, presentó un proyecto (con un presupuesto oficial de 58 millones de pesos) para crear una plaza seca con miradores que reemplazará al estacionamiento del Muelle de los Pescadores. Según lo detallado la obra comprende la puesta en valor del espacio público en coincidencia con el acceso al Muelle de los pescadores.

Alberto Sosa, vicepresidente del Club, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por el tema. “Nosotros estamos en contacto con el Intendente, nos dijo que en cualquier situación nos iban a comunicar y que no iban a hacer nada sin estar de acuerdo nosotros con esto, o sea, nosotros les dijimos que no hay ningún problema, que se hagan obras y demás, pero necesitamos ese el lugar para los obradores por la obra de reconstrucción del muelle que arranca en marzo porque la empresa viene atrasada”, aseguró.

Asimismo, Sosa dijo: “Se habló y se le explicó al Intendente y el nos dijo que iba a quedar el lugar para el Obrador y un parte para estacionamiento“, dijo y agregó: “Nosotros no le pedimos nada a nadie, , y lo que queremos es poder mantener el club. Entonces, lo más importante es que nosotros a este espacio lo explotamos, igual que el cartel, lo explotamos. Ahora, lo último que hablamos con el intendente fue que nos iban a avisar y nos dijeron que eso ellos lo tenían previsto, que el proyecto había mutado, nos dijo el señor González (secretario de Obras). Pero a nosotros no nos informaron nada de todo esto, la última reunión la tuvimos hace dos meses atrás con el Intendente y nos dijo eso, ahora esto nos llama la atención, pero aún no nos dijeron nada entonces tenemos que esperar a ver qué se resuelve. Más no puedo decir porque de esto no sabemos nada”

“Hay un arquitecto, creo de apellido Campos, que vino al Club y nos explico que nos van a dejar un lugar para el obredor y para el estacionamiento, pero no sabemos más que eso” explicó Sosa y agregó: “El proyecto se licitó, es la cuarta vez que se licita y no hubo oferentes. Considero que en el contexto económico-social que estamos viviendo no sé si va a haber alguna empresa que se presente”

Finalmente, el Vicepresidente del Club dijo: “Yo vi las imágenes y el proyecto, pero es el mismo proyecto que está hace un año atrás. Por eso no es ninguna novedad para nosotros. Quieren instalar una plaza seca y un punto selfie. Nosotros les explicamos que el día que tenemos que arreglar el muelle, dónde pasarían las máquinas para ingresar, dónde dejaríamos los materiales, como ellos nos dijeron que teníamos razón, o sea, nos dieron la derecha porque nosotros no queremos más que no dejen poder seguir teniendo el muelle y el Club. Inclusive, el comentario que le hicimos al Intendente fue que nosotros no nos oponemos a ninguna obra, simplemente deben tener en cuenta que detrás del proyecto hay un Club de 100 años. Ellos deberán revisar la manera, sino no sé cómo se va a resolver “, sentenció Sosa.