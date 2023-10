“El 30% del sueldo del intendente se destina para obras del Municipio de General Pueyrredón”

Finalizando su primera gestión en frente del Municipio de General Pueyrredón, el actual intendente de Mar del Plata y que va por su reelección el domingo, Guillermo Montenegro, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que su sueldo no es de tres millones de pesos y remarcó que, igualmente, dona el 30% del mismo, el cual se destina en obras para Mar del Plata.

El actual intendente de General Pueyrredón, que va por su reelección en frente de la comuna, Guillermo Montenegro, en diálogo con “el Retrato…” recordó que en 2007, cuando era juez federal, tomó la decisión de renunciar a la justicia, en tanto consideró que “no era ético” pedir una licencia si tenía intenciones de ocupar un cargo político. “Estoy en el mismo lugar desde hace 15 años. No sé si todos los integrantes de las listas pueden decir lo mismo”, aseguró y confesó: “No tengo dudas de quién soy”.

“MI SUELDO ES DE UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS”

Al ser consulado por “el Retrato…” sobre si sueldo actual es de tres millones de pesos, conforme trascendió en algunos medios, respondió que “no” y aclaró que es de un millón 200 mil pesos. “Yo cobro un sueldo, que está fijado por una ley provincial. Cuando llegué consideré que esa suma era mucha. Tomé la decisión de reducir el sueldo, lo cual no se podía, porque afectaba a toda la planta. La única forma de poder hacerlo que encontré fue con una donación: primero el 20%, luego el 30% y a los dos años y medio dije que no iba a cobrar el plus de antigüedad tampoco”, explicó.

“Lo que más molesta es la mentira. El que miente se tiene que hacer cargo de lo que dice. Todo el mundo sabe quién soy. Esto de la chicana permanente, no entro”, remarcó el intendente de Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”.

-¿Dónde van las donaciones que haces del sueldo?

-Va a la administración central para seguir generando más obras. Somos muy cuidadosos con el dinero. El lugar dónde tiene que ir es el que necesitan los vecinos. De hecho, en estos 4 años no se compró un auto para funcionarios, sino que todo lo que se ha comprado han sido patrulleros para la policía, ambulancias, utilitarios.

-¿Dónde te vamos a encontrar, en caso que no accedas a la comuna nuevamente?

-Voy a estar en el mismo lugar de siempre, laburando para Mar del Plata. Amo mi ciudad y tomé un compromiso con ella. No hay nada que me saque de ese lugar. No cambié en este tiempo y no lo voy a hacer, gane o pierda. Siempre voy a seguir siendo el mismo. Eso lo tengo totalmente claro.