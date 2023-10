Bullrich: “Este domingo vamos a terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre”.

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cerró su campaña electoral en Lomas de Zamora junto al ex presidente Mauricio Macri, y quien fue su adversario en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatoria (PASO), el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Este es el último acto de la penúltima estación, es la penúltima estación, porque la última es el 21 de noviembre, ganando el balotaje y la presidencia”, vociferó en Lomas de Zamora la candidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, y agregó: “O en primera vuelta, quizás”.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad de la Nación aseguró que “este domingo es un día muy especial porque este domingo vamos a terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre”. “Por primera vez en los 40 años de democracia, el cambio tiene más fuerza y más poder que el kirchnerismo, por primera vez en esta historia con 10 gobernadores y 500 intendentes”, agregó.

Es preciso señalar que, a 72 horas de las elecciones generales, Bullrich estacionó la Patoneta en el segundo distrito bonaerense más populoso, Lomas de Zamora, con la intención de capitalizar el escándalo del ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien fue alcalde del municipio.

En ese marco, fiel a su discurso antikirchnerista, la candidata cambiemita contó que elegió como sede de su acto a Lomas de Zamora, porque “la pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que nos ha llenado el vaso de 20 años de robo de la Argentina”. “En Insaurralde hemos visto la corrupción kirchnerista, el paseo en yate en Europa nos mostró una escena que todos los argentinos sabíamos, pero no tan explícita, tan clara, tan distante de la vida de todos los días de los argentinos”, denunció.

Además de realizar duras críticas contra el kirchnerismo, la candidata de Juntos por el Cambio también apuntó contra la figura del postulante del oficialismo y su adversario político en la elección del domingo, Sergio Massa, a quien volvió de calificar como “el peor ministro de Economía de la historia”.

Por último, Bullrich cargócontra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien acusó de tener ideas “malas y peligrosas”. ”Escúchenme bien las mamás y los papás, para que hablen con sus hijos, los que creen que es un salvador o un mesías, hablen con él, y los jóvenes que están acá, hablen con los jóvenes”, pidió.

“Porque ¿saben lo que dice? El gran genio de cabecera que tiene Milei, dice que él no solo quiere liberar las armas y la posibilidad de la venta de órganos, ¿Queremos eso para la Argentina? No, queremos una sociedad civilizada, no la ley de la selva”, vociferó Bullrich ante los miles de militantes congregados en Lomas de Zamora.

Cabe destacar que, también acompañaron a Bullrich la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, el ex senador Esteban Bullrich, los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Diego Santilli, su candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

Espaldarazo de Macri a Bullrich: “La única que garantiza el cambio”

A pesar de los coqueteos con el candidato libertario, el ex presidente Mauricio Macri estuvo presente en el cierre de campaña de Patricia Bullrich en Lomas de Zamora, y aseguró que la ex ministra “es la única capaz de garantizar el cambio”.

“Estoy acá para decirles en este momento histórico, con la ayuda de todos los amigos de la prensa que llega a todo el país, que la única que está en condiciones de garantizarnos el cambio es Patricia, es la única”, remarcó el fundador del PRO que fue ovacionado por los presentes.

De esta manera, Macri buscó dejar atrás las rispideces con la líder de los halcones por las flores entre él y el economista, tras haber afirmado que espera que la coalición Juntos por el Cambio le de apoyo en el Congreso de la Nación a las reformas que plantearía el libertario, en caso de que llegue a ser el próximo presidente.

“La otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio”, dijo el ex Jefe de Estado sobre el partido libertario y agregó: “Yo no puedo dejar de recordar, porque lo vivimos juntos, lo que fue gobernar ese prólogo del cambio con tan solo cuatro gobernadores y 30% de la Cámara de Diputados”.

Mauricio Macri en el cierre de campaña de Patricia Bullrich en Lomas de Zamora.

En esa línea, Macri subrayó ante la militancia: “Imagínense cómo alguien puede prometer un cambio con cero gobernadores, con menos del 20% de los diputados. Ahí no hay ningún cambio posible”.

Por último, tras deslizar críticas contra Sergio Massa y la coalición de Javier Milei, Macri concluyó: “No es casualidad que en este momento de la historia, ella esté disputando la presidencia. Porque esa determinación es la que la Argentina necesita para emprender el camino del cambio, que lo va a emprender Patricia Bullrich porque es ella la que va a llevarnos al cambio. Es ella”.