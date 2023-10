Reconocen la labor literaria de Nicolás Moro, Laura Spina, Mauro Costilla y Marcela Chiquilito

El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declaró “de interés” las presentaciones de las obras literarias: “Síndrome de Down Y qué?”, de Nicolás Moro; “Fin de Fiesta”, de Laura Spina; “Una Palangana Llena de Amor”, de Mauro Juliano Costilla; y “Un Faro, Una Esperanza”, de Marcela Chiquilito. Son propuestas realizadas en el marco del Día Nacional del Libro en la Biblioteca Municipal Especial Parlante para Ciegos ubicada en la Plaza Peralta Ramos, destacadas “por contribuir a la cultura general y como un aporte para concientizar y visualizar el nuevo paradigma social sobre la discapacidad”,.

El acto se llevó en el recinto de sesiones, a instancias de Liliana Gonzalorena (CC ARI MdP). Asistieron también el concejal Gustavo Pujato (UCR); y el director de Discapacidad, Marcos Folgar.

En primer término, Gonzalorena dijo: “Buenos días a todos los presentes, es un orgullo estar en un acto de este tipo, no sólo por la declaración “de interés” a un evento que representa a la cultura, sino por la ponderación de lo que hacen las personas con discapacidad. Se hace extensivo a quienes fomentaron estas obras de teatro, que hacen un aporte a la visibilización del tema. No existe algo limitante en el mundo. Cualquier ser humano puede desarrollarse en las diversas actividades. Desde el HCD, hacer este acto es un mimo al alma a quienes contribuyeron en la concreción de este aporte cultural”.

Luego, Folgar agregó: “Gracias por esta invitación y felicitaciones a Liliana, siempre pendiente de los temas vinculados a la discapacidad. Siento orgullo de lo que estamos mostrando. Los libros brindan la esperanza y muestran algo positivo, para que la sociedad termine de entender, de una vez, que lo que nos distingue es sólo una discapacidad, pero dejamos de expresarnos, de ser felices, de ser creativos, de mostrar. No somos pobrecitos y creo que se está mostrando en diversas facetas, no sólo la artística”.

Laura Spina agradeció el reconocimiento y acotó: “Muchísimas gracias a los concejales, por la distinción. Soy apenas una porción pequeña de arena en este proyecto. Son pura enseñanza, mezclado con el amor por la literatura, el amor por los libros, después de tantos años trabajando en el área de Discapacidad. La intención es que la obra pueda trascender, pensando siempre en qué más podemos hacer para superar barreras. Se trata de aprovechar las oportunidades que la vida nos otorga”.

Los familiares de Marcela Chiquilito agregaron: “Sentimos agradecimiento en nombre de todos, por la posibilidad de tener acceso a derechos en el caso de las personas con discapacidad, que es siempre nuestro objetivo”.

Nicolás Moro, en tanto, señaló: “Estar acá es algo que me pone muy cómodo y feliz. Lo único que tengo para decir es mil millones de gracias. Chau y hasta la próxima”.

Finalmente, la familia de Mauro Costilla manifestó: “Muchas gracias, quiero agradecer a quienes impulsaron el proyecto. Nosotros no tenemos que lidiar con la crianza de hijos con discapacidad; nuestra lucha cotidiana es con las instituciones. Estoy orgullosa de mi compañero de vida, de mi hijo, por su fuerza, su ímpetu y por la garra que pone cada día. Hace años que venimos venciendo barreras. Agradezco muchísimo esta posibilidad de visibilización”.

Argumentos del reconocimiento

La presentación de las obras literarias se realizó el pasado 15 de junio en el marco del Día Nacional del Libro en la Biblioteca Parlante Plaza Peralta Ramos, organizada por la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de General Pueyrredon.

La exposición de estas obras en la jornada literaria fue motivo para concientizar y visualizar el vínculo entre la literatura, los libros y la discapacidad. Contribuyendo a la cultura general y como aporte para concientizar y visualizar el nuevo paradigma social sobre la discapacidad.

Que en este evento se presentaron cuatros libros: “Síndrome de Down.Y qué?”, de Nicolás Moro; “Fin de Fiesta”, de Laura Spina; “Una Palangana Llena de Amor”, de Mauro Juliano Costilla; “Un Faro, Una Esperanza”, de Marcela Chiquilito.

Nicolás Moro, tiene Síndrome de Down y es autor del libro: “Síndrome de Down. Y qué?” donde narra su vida con momentos de mayor dificultad y sus días más alegres. Es una historia inspiradora, demostrando que no hay barreras cuando la voluntad aparece. Su primer acercamiento con el arte fue a través de la música, siendo DJ, además de tocar el teclado y la batería.

Laura Spina es escritora y autora de “Fin de Fiesta”, donde da vida a diferentes historias a través de cuentos, relatos y poemas. Con el aporte de su audiolibro a la Biblioteca Parlante, permite el acceso de su obra a personas con discapacidad. Es profesora de inglés, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estuvo a cargo de la Dirección General de Equidad y Calidad Educativa, y de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de General Pueyrredon. Trabajó en escuelas e institutos municipales, provinciales y privadas. Actualmente está retirada de la docencia pública. Organiza talleres de comunicación y cultura en inglés.

Mauro Juliano Costilla, tiene autismo es autor del libro: “Una palangana Llena de Amor”, habla del objeto que él eligió y privilegió cuando era niño, que lo acompañó a lo largo de su vida, le permitió descubrir, ordenar y ampliar su mundo acompañado por el amor y la sabiduría de su madre, pieza fundamental a la hora de plasmar su deseo de escribir este libro.

Marcela Chiquilito es madre de Candela, niña con hidrocefalia, autora del libro: “Un faro, Una Esperanza“, fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, refiere a la inclusión e informa sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su narrativa cuenta la experiencia como madre de una niña con discapacidad. La historia de vida comienza con el diagnóstico de hidrocefalia, con un pronóstico sin oportunidad de vida, y a su vez relata cómo transitar ese recorrido con todas las dudas que pueden tener como papás de esos niños con discapacidad.

Estas obras ponen de manifiesto los relatos, testimoniales de vida, acompañados por el amor familiar, y asimismo demuestran que el talento, el arte, la literatura y la imaginación no tienen barreras.