Muestra fotográfica sobre el recorrido visual de una artista hacia su curación

Se inaugura en Mar del Plata una muestra fotográfica de la artista y diseñadora Bárbara Prajs. Será este 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, a las 19 horas, en el Centro Cultural Victoria Ocampo Villa Victoria.

La muestra, titulada _pasares propone un recorrido visual autobiográfico donde la artista retrata cómo persiguió la búsqueda de la belleza, en tiempos de adversidad. La muestra permanecerá abierta hasta el 29 de octubre.

Sobre la muestra

_pasares está basada en un fragmento de la vida de la artista, desde que le diagnosticaron Cáncer de mama hasta su curación. Desde octubre de 2020, y durante 585 días, casi sin darse cuenta, comenzó a tomar fotografías utilizando la cámara de su celular.

La fotografía fue su compañera, la que le permitió dejar rastros de su mirada, de los lugares que amaba, de su existencia, en definitiva, de sí misma.

“Estábamos en Pandemia y lo único que podía hacer era caminar por el barrio, Chacarita. Y gracias a esta imposición externa, descubrí la belleza en todas partes, una belleza que siempre estuvo ahí, pero que nunca antes me había detenido a ver”, expresó Prajs.

Subió sus fotos a la cuenta de Instagram en Blanco y Negro, decisión que le trajo muchas sorpresas: en marzo de 2022 seleccionaron 4 fotografías suyas para ser parte de la Revista Internacional de Fotografía de la India The Light Down, que reunió a 50 fotógrafos de todo el mundo. Este fue el puntapié que necesitaba para animarse a realizar dos muestras: en enero de 2023 inauguró 585 días, en la Noire (CABA) y en marzo de 2023 formó parte de la muestra colectiva Infinity of Photography, en India.

Una vez finalizado el tratamiento, en abril de 2022, reunió todo el material —más de 10.000 registros de Buenos Aires y de otras ciudades argentinas que visitó— para armar un recorrido de ese registro. Luego de ese primer trabajo, curaron la obra la artista plástica Vanina Prajs y el fotógrafo Jorge Leiva.

En marzo de 2023 “_pasares” se presentó por primera vez en la Muestra Colectiva “El devenir de la mirada”, en el Museo Casa Carnacini, Provincia de Buenos Aires. La instalación ocupó dos salas completas del museo y se mantuvo durante 30 días.

Sobre la artista

Bárbara Prajs es diseñadora gráfica, fotógrafa y coach. Actualmente está abocada a dos proyectos concretos: uno de ellos, la muestra itinerante “_pasares”, a la que quiere llevar a todo el país, con el objetivo de generar conciencia y llevar un mensaje esperanzador sobre el tema. El otro, “Ojos rosa”, un proyecto donde incentiva a las personas a calzarse una cámara de fotos o celular para encontrarse y revelar la búsqueda de la belleza de sus propias miradas.

Realiza actividades en escuelas primarias y secundarias, hace salidas fotográficas para la comunidad, y reúne historias que combinan la fotografía y desafíos vitales.