Para la FUM si gana Milei la Universidad costará un salario mínimo,vital y móvil

Bajo el lema “La Universidad Pública es Patria”, la Secretaría General de la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y organizaciones políticas de la ciudad de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Mar del Plata llevaron a cabo una jornada en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario, con el objetivo de desarrollar una actividad de interpelación política de cara a las elecciones a desarrollarse el próximo domingo.

En diálogo con “el Retrato…”, Camila Cervino, Secretaría General de la FUM manifestó : “la jornada surgió del contexto electoral y particularmente de los dichos y las propuestas de Javier Milei que pusieron como un poco en agenda que hay que hacer algo con la Universidad Pública y que ese algo para este candidato es implementar un sistema de vouchers o privatizar la universidad, privatizar el CONICET como organismo encargado de la investigación. Entonces, obviamente vienen surgiendo distintas discusiones, distintas instancias en la Universidad a partir de estos dichos y de qué hacer y promover jornadas en defensa de la educación pública”.

“Particularmente lo que hicimos hoy también tiene que ver con la última semana previa al domingo de elecciones, un conjunto de estudiantes, de agrupaciones políticas y de centros de estudiantes. Lo que nos propusimos es también decir que para nosotros esta defensa de la universidad pública como la conocemos todavía tiene que ver con votar a la lista de Unión por la Patria, así que la jornada también tuvo este tinte hoy también”, agregó.

Consultada sobre la recepción de los estudiantes en la jornada, Cervino manifestó: ” hicimos una radio abierta, tuvimos a la mañana unos stands con información sobre distintos ejes que fueron salud pública, cultura e infraestructura, ciencia y tecnología. Y además entregamos unas vouchers simulando ese sistema de vouchers porque justamente la idea era poder reflexionar con los estudiantes y la verdad es que obviamente nos encontramos con estudiantes que votaron y van a votar a Milei el domingo porque si es el candidato más votado en las elecciones PASO es porque lo votan de todos los sectores y de todas las edades. Y en la universidad también tenemos compañeros que lo hacen, pero también hubo a quienes quizás habían votado a Milei en las PASO y que ahora a partir de ciertos discursos y ciertas propuestas que se hicieron públicas y de esa reflexión empiezan a pensar un poco porque además sucedió mucho que quizás después de hablar con nosotros, de pasar por la Plaza de la Memoria que es donde estaba la jornada, se iban charlando con sus propios compañeros y ahí quizás incluso había compañeros de cursos a esos estudiantes que les manifestaban que si la universidad se privatiza no van a poder continuar estudiando”.

“La jornada era justamente para que eso pase, para reflexionar, no quedarnos solamente con lo que uno puede escuchar o ver en su teléfono, en su televisor o lo que se puede ver de información por sus propios medios, sino invitar también a la conversación y a la reflexión con los otros como para poder ver también cuáles son las realidades de los estudiantes que cursan con nosotros, y empezar a problematizar esto también y creo que tuvo un mismo efecto”, agregó la estudiante.

En este sentido, agregó: “Me parece que el descontento social es tal, y la aparicio de Milei, tiene que ver con que tenemos un gobierno que quizás no hizo tan bien las cosas y que nadie puede desconocer que la situación económica no es la ideal y que hay un montón de cuestiones que pueden llegar a no gustar y me parece que es el descontento lo que motiva más allá de cuál es la posición personal de cada uno. A Milei lo votaron estudiantes universitarios, lo votaron trabajadores del sector público, lo votaron sindicalistas, lo votaron jubilados y si uno se pone a pensar, bueno, quizás son todos sectores que pueden tener ese proyecto de vida porque tienen o un subsidio del Estado o partieron un ingreso por el Estado o tienen un haber previsional y sin embargo votan a una opción que apunta a decir, que va a terminar con todo lo que está mal y todo lo que está mal, para él, es lo público porque ahí es donde se genera la corrupción o porque es donde se crea la casta. Es un discurso que también pega por una situación socioeconómica más general y que por eso tienen que existir esas jornadas para decir ¨vos estás descontento, estás enojado con esta situación, pero el camino no puede ser ese, no puede ser la violencia, no puede ser ir por todo, el discurso de la motosierra¨. Estamos invitando a reflexionar lo que verdaderamente significa Milei más allá de buscar un cambio o una opción distinta y porque además un poco también lo que buscamos es poder instalar que todo lo que está mal no se tiene que funcionar con menos inversión del Estado, sino que el Estado tiene que estar más presente todavía”.

Finalmente, se refirió a la cuenta que realizaron varias universidades del país, mediante las cuales se estima que la privatización de las Universidades tendrá, para cada estudiante, cerca de 100 mil pesos mensuales: “la realidad es que la cuenta no la hicimos nosotros, sino que nos pusimos a ver que hay otras universidades del país que se pusieron a hacer esos cálculos. Esos cálculos, dependiendo de las variables que toman, opinan entre 1.500.000 y 3.000.000 de pesos, entonces va variando dependiendo de la universidad que hace el cálculo, entonces un poco para interpelar durante la jornada pusimos ese valor de 100.000 pesos que ese valor es lo que hoy vale un tallero mínimo vital y móvil. Entonces, desde esa base pensar si el parámetro es un salario mínimo vital y móvil solamente para asistir a la universidad, ¿qué nos queda si con esa plata supuestamente deberíamos cubrir necesidades básicas? ¿Llevar la comida a nuestra casa? ¿Pagar el transporte público? ¿Pagar los impuestos? Es obvio que con esa propuesta la Universidad termina quedando cada vez más lejos y como una opción para pocos, y eso realmente no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos en la universidad pública, sino que queremos que la universidad tiene que ser una posibilidad para cualquiera que se replantea un proyecto de vida, qué quiere hacer, qué quiere hacer con su vida que la universidad sea una posibilidad y no que sea algo que queda como resto si nos alcanza la plata o si nos da la posición económica”, sentenció.