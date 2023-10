Patricia Bullrich: “Nos vamos a liberar de esta mafia de una vez y para siempre”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich , pronunció un fuerte discurso contra el presidencialista de Unión por la Patria, Sergio Massa: “Nos vamos a liberar de esta mafia de una vez y para siempre“. Lo dijo durante el primer cierre de campaña en el barrio porteño de Belgrano.

“No vamos a permitir que la Argentina siga secuestrada por esta mafia. Nos vamos a liberar de esta mafia de una vez y para siempre. Se robaron todo. Así estamos los argentinos. Nos quisieron destruir, ¿pero qué pasó? No pudieron”, lanzó Bullrich ante una plaza colmada de militantes de JxC.

En esa línea, continuó: “Acá estamos de pie como una fuerza política capaz de transformar el país de una vez y para siempre. Estamos frente a una oportunidad histórica: es la primera vez que el cambio es mayoría en 40 años de democracia. Ustedes saben que ellos tuvieron más fuerza nos hicieron la vida imposible”.

Para Bullrich, Juntos por el Cambio tendrá, en el caso de ganar los comicios, un volumen político superior comparado con el período al que le tocó gobernar al ex presidente Mauricio Macri y enumeró: “Ahora la fuerza la tenemos nosotros con 500 intendentes, mayorías parlamentaria… No salimos de un repollo.

“Salimos de la lucha constante y permanente. Ahora somos más que cuando fuimos gobierno. No nos vamos a dejar correr ni un milímetro del gobierno que vamos a arrancar el 10 de diciembre”, esbozó la ex ministra de Seguridad que estuvo acompañada por Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

A lo largo de su discurso, Bullrich enfatizó en la gobernabilidad e insistió: “Ya aprendimos. Tenemos que tener más fuerza que ellos. Le ganamos Chubut, San Luis, San Juan, Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Jujuy. La ultima gran batalla fue en el Chaco. Fuimos construyendo el poder que nunca el cambio tuvo en la Argentina”.

“Tener más poder que ellos implica poder gobernar sin la extorción permanente. Con 138 de inflación, ¿Dónde están? En las cuevas. ¿Dónde están? ¿Dónde gritan? Esta vez, cuando salgan de la cueva, van a encontrar a una fuerza política que va a estar diciendo ¡nunca más!… ¡Nunca más nos sacan la gobernabilidad!“, resaltó.

Palos a Massa y Milei, en un discurso encendido

A 8 días de cruzarse en el segundo debate presidencial, Bullrich cargó contra Massa y reflotó uno de los cruces con el ministro de Economía del Gobierno: “Quiero ser presidenta de la Nación para sacar a la Argentina del pozo que sigue cavando Massa todos los días. El otro día le hice una sola pregunta… ¿Cuándo van a dejar de afanar?”.

“Y yo les contesto el 10 de diciembre porque se van. Se acabó la joda en la Argentina. El que roba va preso. Conmigo no se jode. Yo les propongo a todos los argentinos un cambio verdadero, de fondo y definitivo”, resaltó Bullrich ante el aplauso de los presentes.

Según Bullrich, a Massa “lo único que le importa es su ambición desmedida de poder” y se preguntó: “Nos destruyó y quiere ser candidato a Presidente. ¿Quién va a votar a un ministro de Economía que duplicó la inflación en poco tiempo? Todo lo que él dijo no lo cumplió”.

“Cada día más ñoquis de La Cámpora. Y todos sus socios, como (Martín) Insaurralde, tienen los bolsillos llenos y la cara bien de piedra. Conmigo estos chorros van presos”, disparó desde el escenario Bullrich.

En la danza de palos, el libertario Milei no quedó afuera y lo cruzó por varias de sus propuestas económicas, como por ejemplo la dolarización: “Esta Argentina no se arregla con fórmulas mágicas. Las ideas de Milei son malas ideas, no se pueden llevar a cabo. Les digo a los jóvenes que lo votaron…Dolarizar sin dólares es imposible”.

“No compren espejitos de colores. Para sacar a la Argentina adelante hay que trabajar. Por eso llamé a Horacio Rodríguez Larreta para ser jefe de Gabinete y armar el equipo más fuerte para salir adelante. Las ideas de Milei son malas, ni su propio equipo las cree”, indicó.

En ese tono, Bullrich intentó traspasar la pantalla y envió un mensaje a las madres y padres: “Hay cosas, mamás y papás, que son peligrosas…Es peligroso desregular las armas porque podría pasar que un mantero venda armas y se las venda a un loco que termine matando chicos en una escuela”.

También cruzó al economista por su iniciativa de vouchers para la educación y por su alianza contra el sindicalista Luis Barrionuevo: “Queremos educación pública de calidad para todos los argentinos, como la educación de Sarmiento. ¿Qué nos decía Milei? Que venía a sacar a toda la casta. ¿Milei, con Barrionuevo dónde tenés la casta? Adentro”.

Cierre con anuncios sobre su eventual Gabinete

Después de haber cruzado a Massa por la inflación y a Milei por la dolarización, Bullrich aseguró que pondrá “el mejor equipo económico con Carlos Melconian” y “borrar del mapa a la inflación”.

“Una economía ordenada, seguridad con mano firme, educación con esencialidad, jubilados que no estén pagando el pato de la corrupción kirchnerista y una salud que va a estar a la altura de la Argentina. Por eso, hemos convocado a Enrique Rodríguez Chiantore y Fernán Quirós”, dijo Bullrich, ratificando el anuncio de esta mañana.

Para finalizar, la titular del PRO en uso de licencia convocó a los “jubilados, jóvenes y mujeres” a que elijan a Juntos por el Cambio como alternativa: “En nuestro gobierno no vamos a dejar a nadie atrás. Vamos a volver a ser un país de clase media, con todo lo que eso significado. Nuestro gobierno será el más honesto y austero de la historia”.

“Quiero ser presidente para devolverte lo que te robaron: tu futuro. Los funcionarios se llevarán la vianda para comer, sin choferes. Son ciudadanos al servicio de ustedes. Quiero ser presidente lo más importante: una vida tranquila, previsible y con progreso. Somos una tripulación confiable, no somos locos. Tenemos la fuerza de juntos por el Cambio, ahora necesito tu fuerza y tu voto. Es ahora y es para siempre”, finalizó Bullrich que continuará con los cierres en diversos puntos de la Argentina hasta el viernes.