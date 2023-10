Mario Marchioli se expresó contra la unificación de Turismo y Cultura

Al coro de voces de diversa extracción y procedencia condenando la fusión de Cultura al Ente de Turismo, en las últimas horas se sumó la del escritor Guillermo Saccomanno en ocasión de la presentación de su libro “Cuentos Reunidos” en el marco de la Feria del Libro de Mar del Plata.

Lo propio, dirigiéndose al Concejo Deliberante que debe ratificar o no el decreto del Departamento Ejecutivo, hizo Mario Marchioli quien es un referente de la industria del cine nacional, íntimamente vinculado a Mar del Plata, ciudad que en su momento eligió para vivir y una de las personas que impulsó la recuperación del Festival Internacional de Cine de nuestra ciudad y participó en más de 20 obras de teatro comercial acompañando a los más destacados directores del esa actividad. Es decir, alguien íntimamente ligado al mundo cultural de nuestro medio.

En las últimas horas Marchioli ha expresado su desacuerdo con la decisión del intendente Guillermo Montenegro de eliminar la Secretaría de Cultura e integrarla al Ente de Turismo. Su opinión es particularmente autorizada, toda vez que en su momento justamente ejerció la presidencia del Ente de Turismo, EMTUR. Es decir, un hombre de los dos mundos que hoy se pretende fusionar.

En un texto no exento de ironía sostiene:

“Turismo, Cultura, ¿porqué no Deportes? Si ya lo intentamos. No dejemos de lado a Medio Ambiente. Total, peras con manzanas. En el supermercado faltó el empleado que atiende la verdulería, pero hay uno ocioso en electrónica, se igual. Mar del Plata tuvo secretarios de Turismo como de Cultura sobresalientes. Hoy no quisiera estar en sus zapatos. ¡Qué pena!

Lo estoy viendo y escuchando a quién hoy tiene 84 años, Jack Mathieu Émile Lang, ex ministro de Cultura de Francia (1981-1986), quién nos dio una mano fundamental para filmar “Tangos, El exilio de Gardel” (1985) la única película argentina ganadora del Festival de Venecia en su historia. Pino Solanas caminó por largos pasillos con su guión bajo el brazo durante cinco años hasta llegar a Lang. En Turismo como en Cultura hay mucho por hacer, tanto que será por siempre una actividad con acción inacabada.

¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué le mostramos al mundo? Andrés Gribnicow -quien fuera consultor de la Unesco y secretario de Cultura y Creatividad de la Nación-, aseveró qué una ciudad creativa “es aquella en que la creatividad favorece la economía, el desarrollo urbano y el bienestar de sus habitantes”. Mar del Plata no figura entre las 47 ciudades creativas del mundo, pese a su inmenso bagaje cultural.

Si, hay mucho por hacer y la ignorancia, la desidia, los palos en las ruedas y la sinrazón lo impide. Todavía estamos a tiempo, ustedes pueden… apelando a la cordura. Discúlpame Excelentísimo Concejo Deliberante, con mi sincero respeto, me despido de ustedes con una frase de Jean Francois Revel, de su libro “Ni Marx ni Jesús” : “La derrota cultural es la más abrumadora de las derrotas, la única que no olvidamos jamás, porque no podemos atribuirla ni a la propia desventura ni a la barbarie del adversario”.