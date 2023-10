Lanchas Amarillas: “Lo que reclamamos es que nos dejen trabajar cuando hay pescado”

En el marco de la denuncia realizada contra los dueños de lanchas amarillas por llevar adelante actividades de pesca en la costa, Vicente Galeano, presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que se encuentran pescando en la zona permitida como así también cuestionó la cantidad de elementos de seguridad que se les exige para poder salir al mar. “Lo único que reclamamos es que nos dejen trabajar tranquilos cuando hay pescado”, subrayó.

En tal sentido, Vicente Galeano, presidente de la Sociedad de Patrones Pescadores, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la situación que atraviesan las lanchas amarillas, que se ubican en la zona portuaria y que alguna vez fueron la marca registrada y la foto que identificaba esta ciudad, las cuales han comenzado a desaparecer con los años. A su vez, aclaró que se encuentran pescando en la zona autorizada y que, si bien salen todos los días, no hay pescado.

“Por ahora no hay nada de pesca. Está complicada la situación. Nosotros estuvimos ahí unos 15 días, pues estuvimos reparando un poco la embarcación, pintando y haciendo unos trabajitos. Hoy salimos, pero no encontramos nada”, sostuvo y comentó que ello se debe a que los barcos más grandes pescan la mayor cantidad de pescados.

Asimismo, descartó que titulares de lanchas amarrillas se encuentren desarrollando su actividad en zonas no permitidas. “Nosotros en la costa podemos pescar. Las lanchas amarillas descubiertas pueden pescar sobre la costa”, afirmó.

En relación a lo que viene, manifestó su deseo que la situación se mejore para el sector, a los fines de evitar la desaparición de estas tradicionales embarcaciones de Mar del Plata. “Ya va a cambiar la cosa. Hay que tener esperanza, como todos. Vamos a esperar a la caballa, si es que nos dejan algo los barcos. Hay que ver si la dejan arrimar hasta acá, hasta la zona”, aclaró.

-¿Cuántos son actualmente las lanchitas amarillas?

-Quedamos 12, pero hoy salimos 3 o 4. Está complicado llegar con ese pescado, está muy complicado. Porque los gastos son cada vez más. Hoy en día, de gasto fijo, tenés 300 o 400 mil pesos todos los meses, de gasto fijo, aparte del combustible.

-¿Qué se puede hacer para que ustedes puedan seguir trabajando y que no desaparezcan las lanchitas?

-Nosotros estamos siempre con la esperanza de que venga pescado sobre la costa. Nosotros tenemos que ir a pescar cerca de la costa. No, hemos solicitado nada al Municipio. No lo veo claro. Para mí es todo política. Nosotros no reclamamos nada. Lo único que reclamamos es que nos dejen trabajar tranquilos cuando hay pescado. Nada más.

– ¿Y por qué no los dejan trabajar?

-Un poco los barcos influyen y un poco la exigencia que tenemos. Nos cargaron de tantos elementos que no los podemos mantener: hay que hacerle el service todos los años, tenemos el equipamiento de un barco de 30 metros y, sin embargo, nosotros vamos y venimos al día, estamos cerca de la costa. Pero nos metieron los elementos de seguridad como un barco de 30 metros. Y eso hay que mantenerlo. Eso es todo gasto. Ahí está el problema. Cada vez te las complican más las cosas. Si no haces lo que te dicen ellos no podés salir. Cuando hay pescado traemos entre 7, 8 o 10 mil kilos, pero son contados esos días.