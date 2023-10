Cristian Azcona (CNRT) dijo que llegaron 469 micros de larga distancia a la “Feliz”

Ya finalizando el fin de semana largo, el titular de la CNRT, Cristian Azcona, en diálogo con “el Retrato…” destacó que han llegado 469 micros de larga distancia a Mar del Plata. “En líneas generales, ha sido mucho menor la cantidad de secuestros y de infracciones que en otros años”, detalló.

El titular de la CNRT, Cristian Azcona, en conversación con “el Retrato…” realizó un balance de lo que fue el fin de semana largo en la ciudad, en relación a los controles llevados adelante desde el organismo a su cargo, como así también hizo hincapié en las faltas más comunes registradas en estos días.

“El balance del fin de semana largo es muy positivo, había cuenta de que el mismo superó ampliamente las expectativas que teníamos en materia de tráfico turístico en toda la costa atlántica”, sostuvo el titular de la CNRT en diálogo con “el Retrato…”

Asimismo, Azcona remarcó que se ha recibido el 10% más micros de larga distancia nacionales en Mar del Plata y en toda la costa, con muchos controles, no solamente en las terminales de ómnibus, sino también en las rutas de la provincia de Buenos Aires. “Hasta el momento, no hemos registrado ningún accidente con micros de larga distancia. Ojalá que finalice nuestra tarea siguiendo esta perspectiva y que podamos decir que no tuvimos ningún accidente”, indicó.

“Hemos agregado al control que hacemos ordinario, el UCP: la Unidad de Control Psicofísico, es decir, a los conductores al momento de empezar a trabajar o a tomar servicio, se les hace un control médico, psicológico, el test de alcohol en sangre y también un control preventivo”, sostuvo el titular de la CNRT.

Asimismo, señaló que “el Estado tiene la particularidad y la obligación” de controlar el estado de la unidad. “También estamos cuidando la salud de los conductores y haciendo mucho hincapié en la obligatoriedad que tiene la empresa de darle descanso a los conductores: cada conductor que llega a un destino tiene que estar 12 horas descansando”, expuso.

“Hemos hecho muchos controles durante este fin de semana y han sido muy buenos. Han llegado 469 micros de larga distancia a Mar del Plata. Claramente, ha sido un fin de semana largo muy importante en materia turística comparado con Semana Santa, que ha registrado un número muy parecido”, subrayó.

Además, describió que dichas unidades vinieron de diferentes lugares del país como ser Mendoza, Córdoba, Formosa, Buenos Aires. “Este número ha sido muy importante en materia turística y la verdad que obviamente ha traído mucho trabajo, pero también nos pone muy contentos y habla claramente del éxito que tiene una vez más el Previaje”, afirmó.

En tal sentido, Azcona resaltó el movimiento vehicular y de larga distancia que se ha dado con el Previaje. “Las ciudades como Mar del Plata y toda la costa son muy beneficiadas por este plan del Gobierno, que realmente moviliza una cantidad muy impresionante de gente y más en los micros”, comentó.

En relación a las infracciones más comunes que se han detectado en estos días, el titular de la CNRT destacó la falta de descanso. “Hemos tenido algunas infracciones con móviles retenidos o con coches secuestrados, que no le ha andado el tacógrafo. En líneas generales ha sido mucho menor la cantidad de secuestros y de infracciones que en otros años”, manifestó.

“El empresariado en su totalidad entiende que acá hay controles en la provincia de Buenos Aires y que cada vez va mejorando el transporte. Apuntamos todos a que, con el esfuerzo de muchos, podamos tener un transporte cada vez más seguro”, concluyó el titular de la CNRT en diálogo con “el Retrato…”