Massa con Mirtha: “A Milei hay que ganarle en las urnas, no en los tribunales”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, negó haber discutido con Alberto Fernández por la denuncia penal que presentó contra Javier Milei tras las disparada del dólar pero reveló que le dijo a todo su equipo que al candidato libertario “hay que ganarle en las urnas, no en los tribunales”.

En la mesa de Mirtha Legrand, Massa se mostró confiado de que ganará el próximo domingo e insistió en sus intenciones de convocar a un gobierno de unidad nacional. Por otro lado, caracterizó a Milei como un “emergente del enojo y la frustración, incluso de mucha gente que en 2019 votó al Frente de Todos”.

“Por eso cada vez que puedo les pido perdón por los errores de Guzmán, de Kulfas, etc”, agregó en referencia al ex ministro de Economía y su par de Producción.

Si bien dijo que no revelará a los integrantes de su eventual gabinete hasta el 10 de diciembre, confirmó que “desde el 10 de diciembre, Roberto Lavagna va a tener mucho que ver en lo que viene”.

Pero ante la consulta de la conductora, que sugirió que si gana se “quedarán todos los kirchneristas”, Massa agregó: “Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda”.

Massa también fue contundente al referirse al caso de Martín Insaurralde. “Fue gravísimo lo que pasó. El hecho de que renunciara el mismo día muestra la gravedad”, dijo y aseguró que la Justicia debe seguir investigando.

“Si nosotros representamos a la sociedad argentina tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras acciones y nuestras palabras. Por eso pedí su renuncia y su renuncia como presidente”, continuó.

Sin embargo, buscó marcar un contraste con Patricia Bullrich y Milei. “No somos todos lo mismo, yo pedí en 24 horas la renuncia de Insaurralde. Bullrich no pidió nunca la renuncia de Gerardo Milman, que parece borrando pruebas en celulares, involucrado en el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Milei nunca le pidió la renuncia al señor que promovió las ideas del genocio (por Martín Krause)”, dijo.

En el plano económico, Massa aseguró que el año que viene será muy bueno para la Argentina “gobierne quien gobiern” ya que podrá exportar gas y petróleo, lo que le permitirá revertir el déficit en materia energética. A lo que se sumarán las exportaciones del agro y el sector minero. “Son USD 40 mil millones más para fortalecer las reservas del Banco Central” y planteó que para combatir la inflación y mejorar los salarios hay que potenciar la producción y “vender más de lo que compramos”.

Finalmente, pronosticó que el “22 de octubre la mayoría de los argentinos va a elegir la bandera”. “El 10 de diciembre el que empieza es mi gobierno, bajo mi responsabilidad”, concluyó.