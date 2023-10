Marra: “Los espacios de Patricia Bullrich y Schiaretti no son competitivos para la próxima elección presidencial”

El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra , sostuvo este domingo que tanto el espacio de Patricia Bullrich como el de Juan Schiaretti “no son competitivos” para la elección presidencial del 22 de octubre, por lo que insinuó que el rival a vencer para Javier Milei será el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Consultado sobre el anuncio de que Horacio Rodríguez Larreta será el jefe de Gabinete de un potencial gobierno de Juntos por el Cambio, Marra le bajó el precio a las posibilidades electorales de Bullrich, comparándolas con las del gobernador de Córdoba.

“Si tengo que opinar de Patricia Bullrich también tengo que opinar de los anuncios de Schiaretti y la verdad es que prefiero hablar de la pésima gestión del kirchnerismo y de nuestras propuestas“, expresó socarronamente el referente liberal.

En declaraciones a “Lado P” por Radio Rivadavia, Marra aseguró que su objetivo en la Ciudad de Buenos Aires es entrar al balotaje y “dejar tercero al kirchnerismo”.

“Veo encuestas que me ponen empatado con Leandro Santoro y el que salga segundo seguramente va a entrar al balotaje contra Jorge Macri. Mi objetivo es dejar tercero al kirchnerismo”, afirmó.

Sobre la polémica por el Código de Planeamiento Urbano que permite la construcción de emprendimientos de altura a costa de alterar la fisonomía y la identidad de muchos barrios porteños, el actual legislador de La Libertad Avanza se manifestó a favor de un marco normativo “con mayores libertades” que permita “crear más propiedades” y “se puedan hacer más negocios” privados.

“Estamos a favor de un proyecto con mayores libertades y menos excepciones. Siempre que hay un código detrás vienen la excepciones. Nosotros siempre respetamos la propiedad privada y entendemos que se necesita aumentar el código urbanístico para que se puedan crear más propiedades. Y no este discurso kirchnerista de que a cada nueva propiedad hay un negocio. Nosotros queremos una Ciudad donde se puedan hacer negocios y no estén al servicio de los políticos sino del sector privado”, consideró.

Para explicar mejor su postura, puso el ejemplo de cómo fue cambiando la cuadra donde vivía junto a sus padres en el barrio de Coghlan por la proliferación de proyectos de construcción en altura.

“Soy de Coghlan. En la cuadra de casa se hicieron edificios. Mi madre y mi padre decidieron no vender su casa. Pero si hubieran vendido su casa seguramente habría habido más viviendas y se habrían llevado plata con eso para irse a vivir a otro lado. Fue una decisión, bienvenidos sean todos los vecinos de Coghlan”, manifestó.

Y siguió: “Yo puedo ser egoísta y decir que no hayan nuevos vecinos pero que tengo de que opinar yo sobre la vivienda del de al lado. Mis vecinos decidieron vender y se hicieron nuevos edificios y tuve nuevos vecinos. Bienvenidos esos nuevos vecinos”.

Para Marra, la gran diferencia con otros políticos es que ellos “juegan todo el tiempo con la melancolía” mientras que él piensa en “el desarrollo y crecimiento de los barrios”.

“Unos puede vivir de la melancolía y de lo que se cree que es lo lindo y lo que queda bien en el barrio, y otros podemos vivir pensando en el desarrollo y crecimiento de los barrios. Los políticos juegan todo el tiempo con la melancolía”, cerró.

Por último, el hombre cercano a Javier Milei se quejó por el cambio en las reglas electorales respecto de las PASO, cuando se votó con la boleta única electrónica en urnas diferenciadas para las categorías nacional y porteña.

En octubre, a la luz de la lentitud con que se desarrolló el proceso eleccionario en las PASO, la jueza en lo electoral María Romilda Servini determinó que habrá una sola urna donde cada elector depositará ambas boletas.

“Nuevamente han cambiado las reglas electorales en un período electoral. A mí me hubiera gustado tener en la boleta a Javier Milei. Esto de poner dos boletas en un mismo sobre mucha gente no lo sabe”, opinó Marra, y agregó en este sentido que “hay una gravedad de Gobierno de la Ciudad que no está dando la información correcta”.

“Me pareció muy grave lo que se hizo con la boleta única electrónica y esta medida que no vino a solucionar el problema”, concluyó.