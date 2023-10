Llega la Orquesta Vivaldi al Auditorium

La Orquesta Vivaldi se presentará el jueves 12 de octubre a las 18 en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes como parte de las actividades organizadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El conjunto de cuerdas subirá al escenario con un doble repertorio que comenzará con una selección de danzas barrocas de Bach y su admirado Joseph Fux, para luego escuchar 3 conciertos de cuerdas de 3 épocas diferentes; Barroco, Clasicismo y por último un concierto romántico para violín solo donde se destacarán 2 jóvenes músicos integrantes de la orquesta de 17 años como solistas: Juana Teruel y Octavio Páez Leiva.

La siguiente parte del concierto se interpretará una suite de Gustav Holst, seguido de una serie de danzas de Europa del este y concluirá el espectáculo con la célebre serenata de Enrico Toselli en un arreglo para cuerdas muy especial hecho por Juan José Kunert, un integrante de la orquesta de 13 años que nos demostrará su maestría no solo en el arte del violín sino también en la creación musical.

La Orquesta Vivaldi es un proyecto de un grupo de jóvenes artistas de la ciudad, que buscan promover la música en formato orquestal tanto en su escucha como en su práctica, brindando no solo conciertos sobre compositores y géneros destacados, o momentos históricos de la música que abarcan del medioevo hasta la actualidad, sino también ofreciendo a quién quiera un espacio para aprender y ser parte de la maravillosa experiencia de tocar en un conjunto orquestal.

En diferentes espacios de la ciudad continúa el 19° Festival Iberoamericano de Teatro con la coordinación del grupo La Granada y la dirección de Hugo Kogan. Se trata de un evento competitivo.

El jueves 12 a las 20 el 19° Festival Iberoamericano de Teatro tendrá continuidad con “Chocolate amargo” en sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes como parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El festival, que recibe elencos de toda latinoamérica, se desarrollará hasta el 15 de octubre y forma parte de las actividades organizadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La programación en el teatro Auditorium será la siguiente:

En la sala Gregorio Nachman, el Jueves 12 a las 20 hs el Equipo de teatro La granada de Mar del Plata presentará “Chocolate amargo” de Teresa Deubaldo, interpretada por Maite Oliver con la dirección de Hugo Kogan.

“Chocolate Amargo” es un drama humano que muestra una realidad que muchas veces no queremos ver. Una niña, encerrada en un cuerpo adolescente, expone ante nosotros con cruda inocencia el mundo que le ha tocado habitar. A través de las imágenes que levanta en su aparente incoherencia, se va armando lentamente el puzzle de una vida signada por la fatalidad. A medida que avanza el drama, vamos descubriendo la violencia ejercida por su padre, sobre la niña y también sobre su madre. El personaje no juzga. No es totalmente consciente de la brutal situación por la que ha transitado. Con su acción final, termina con la abyección en la que ha estado sumergida.

Posteriormente, el sábado 14 a las 21, en la Sala Gregorio Nachman la Compañía Barón Negro-Laboratorio Escénico de Querétaro – México llega a la ciudad con “El silencio de los viajeros” bajo la autoría e interpreacion de María Fernanda Monroy Gómez y Felipe Aguila junto a la dirección de Carlos Casas.

Una mujer se encuentra en la disyuntiva de realizar un viaje o no. Cada paso lleva consigo un recuerdo, un deseo, un miedo, y, sobre todo, la esperanza de un mundo mejor.

El silencio de los viajeros muestra, a partir de la metáfora, el corazón de un ser humano que solo busca ser feliz.

Finalmente, el domingo 15 a las 19 hs en la Sala Roberto J. Payró, la Compañía Ufufu de la ciudad de La Plata presenta “No es Hamlet”. Una puesta basada en la obra de William Shakespeare y adaptada por Omar Musa con la actuación de Eugenia Antonella Llanos Nieto, Maximiliano Emanuel Junquera y Omar Musa.

Desde hace años Hamlet se repite en cientos de escenarios. Sin embargo, algunos personajes quieren liberarse de la historia oficial, otros desean mantenerla para sostener sus privilegios dentro de ella. Imperceptiblemente cada día, en cada función algo se rompe, cambia, algo dice basta. Un hecho altera el funcionamiento de la máquina, ya nada es lo mismo.