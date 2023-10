El Fiscal informó al Juez y pidió el desalojo ante denuncia de Guillermo Montenegro

El fiscal Juan Pablo Lódola, Agente Fiscal Titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 , después de siete intentos fallidos por parte de los vecinos, puso primera y tomó cartas en el asunto respecto a la toma de terrenos que se está llevando a cabo en el Bosque Peralta Ramos. Una situación que mantiene a los vecinos en estado de alerta y una permanente preocupación.

El intendente Guillermo Montenegro se presentó a la Justicia como particular damnificado. En este contexto, el Fiscal Lódola presentó ante el Juez de Garantías un informe para ponerlo en conocimiento de lo sucedido hasta la fecha: ”el Dr. Guillermo Montenegro, con el patrocinio letrado de Mauro Asdrúbal Martinelli, ha solicitado constituirse en las presentes actuaciones en calidad de particular damnificado, por lo que conforme a lo dispuesto en los arts. 77 y sgtes. del C.P.P., pongo en conocimiento de V.S. a los efectos que estime corresponder”.

Además, el fiscal pidio el desalojo de las tierras: “Que asimismo, el Sr. Montenegrò ha solicitado el inmediato desalojo de las personas que se encuentran ocupando el inmueble en cuestión y objeto de la presente investigación, por lo que se adelanta se acompañará dicha solicitud, en virtud de los fundamentos que a continuación se desarrollarán”.

Lastimosamente, consagrado en la tarea diaria, una vez más, el fiscal Lódola se negó a hablar con “el Retrato…”.