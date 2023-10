Violento asalto a Juan Curuchet en su casa de Chapadmalal: Lo dejaron sin sus ahorros

“Yo soy de los que la pelean de adentro. Amo este país y quiero quedarme acá y que mis hijos no se vayan del país” dijo con un dejo de resignación, pero también de optimismo el ex ciclista Juan Curuchet luego del violento asalto del que fuera objeto el pasado domingo en su quinta sita en la zona de Estación Chapadmalal.

En relación al hecho, el mismo sucedió cuando el Campeón Olímpico descansaba en su habitación con su novia a la espera del debate presidencial, cuando tres sujetos encapuchados ingresaron a su vivienda y mediante amenazas de muerte le sustrajeron todos sus ahorros, relojes, premios, un arma que tenía declarada, como así también otros objetos de valor “y el auto de mi novia que prendieron totalmente fuego en la zona de Polonia al fondo”.

“Felizmente la Medalla Olímpica la dejaron ya que les dije que no era de oro puro, sino bañada y no se la quisieron llevar” dijo Juan, quien contó que “eran tres personas. Uno mayor de entre 50 y 55 años por lo que pudimos observar y dos jóvenes. Uno de ellos estaba “duro”, pero quien daba las órdenes era el mayor, el más violento”

Al referirse a cómo habían ingresado a esa hora ( serían las 20.30 según narró) dijo que “habíamos estado trabajando con Gabriel en unos arboles durante el dia y cuando regreso a la casa en si, dejé la puerta de atrás sin llave. Esto lo deducí ya que traían una barreta para forzar el ingreso que no usaron”

“Uno fue directamente hacia mi y otro a mi novia, en tanto el tercero nos apuntaba. Nos ataron y empezó el mayor a exigir la plata, que yo había guardado en un bolso. Luego que se lo entregué seguía pidiendo mas, algo que no contaba, y le señalé que tenía unos relojes, entre ellos un Rolex y unas 50 medallas y recuerdos que me habían dado a lo largo de mi carrera, inclusive el pin de oro de los Olímpicos, que se llevaron”

Señaló que “en total habrán estado 40 minutos, y uno de los momentos mas difíciles fue luego que encontraran una pistola Glock que tengo declarada y con permiso de portación. En un momento comenzaron a manipularla y se la pusieron en la cabeza a mi novia. Fue terrible”

“El mayor me dijo que le parecía conocido y le comenté quien era. Fue como se si hubiese calmado un poco, pero seguía reclamando dinero y revolviendo toda la casa” acotando que “creo que fue un robo al voleo, ya que no me conocían.” .Finalmente me pidieron la llave del auto. Fue cuando le comenté que era automático, y entonces se llevaron el Gol de mi pareja. Cargaron inclusive dos escopetas viejas que tenia hace 30 años y cuando lo llenaron se fueron, dejando afuera televisores que no les entró en el auto, que luego apareció totalmente quemado en la avenida Polonia al fondo”.

“Nos metieron en un baño y cuando escuché que arrancaron y se fueron me desaté y pedí ayuda. Es horrible volver a pensar en esos momentos. No se lo deseo a nadie” expresó.

Curuchet reconoció que tiene seguro sobre la casa, pero no de los premios y oro que contaba. Hoy piensa en reforzar con cámaras y luces el predio. “ Yo soy de los que la pelean de adentro. Amo este país y quiero quedarme acá y que mis hijos no se vayan del país. No me voy a ir de Estación Chapadmalal”

