The Goose ganó la competencia del 9° Festival Funcinema

El cortometraje The Goose, una animación en stop motion de Jan Mika, coproducción entre República Checa y Francia, ganó la 9ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA, que culminó esta tarde con una ceremonia en el Auditorio del Museo MAR de Mar del Plata.

La animación se impuso en FUNCINEMA, ya que además el Voto del Público fue para el israelí Deadline de Idan Gilboa.

El jurado integrado por la crítico Vicky Duclós Sibuet, el director Marcos Janna y el crítico Matías Orta decidieron que The Goose ganó por “combinar gran nivel de animación y una historia tan divertida como tierna”.

Por su parte, Alec Pronovost ganó como Mejor Dirección por el canadiense Piscine Pro, “por una realización donde guión, montaje y actuaciones están al servicio de un estilo”.

Además, tuvieron una mención Mención de Dirección Nicolás Botana y Ilén Juambeltz por el uruguayo Antes de Madrid. “Por una puesta en escena orgánica, que se complementa con un agradable coming of age”, dijo el jurado.

En el rubro Mejor Actuación se impuso Claudio Martínez Bel por su interpretación del padre del protagonista en el argentino Promesa, reconocimiento del jurado “por componer a un personaje contradictorio, pero que se hace querer”.

Finalmente, la estatuilla para el Mejor Gag o Situación Cómica fue para el norteamericano Vertical Valor “por su paso de comedia que desenvuelve la historia”.

El 9° FUNCINEMA contó con la presencia de los directores Juan Chapur, Matías Dinardo, Santiago Castelo e Ismael Zgaib, además del actor Santiago Zapata, que presentaron diversas películas de la programación.

El Festival Internacional de Cine de Comedia exhibió en su novena edición 86 producciones de 23 países, entre el 4 y el 8 de octubre. Se exhibió con entrada libre gratuita en el Auditorio del Museo MAR, y la Sala Nachman y Sala Payró del Teatro Auditorium.

Todos los ganadores

Mejor Corto

–The Goose

Mejor Dirección

-Alec Pronovost por Piscine Pro

Mención a Mejor Dirección

-Nicolás Botana y Ilén Juambeltz por Antes de Madrid

Mejor Actuación

-Claudio Martínez Bel por Promesa

Mejor Gag o Situación Cómica

–Vertical Valor

Voto del Público

–Deadline