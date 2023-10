Luis Roitman, un argentino que nació de nuevo, luego de enfrentar a balazos a palestinos

En el marco de la situación que se encuentra viviendo Israel, luego de la sorpresiva ofensiva del grupo militante palestino Hamás, lanzada desde la Franja de Gaza este sábado, Luis Roitman, un argentino que se encuentra viviendo en ese país, grabó un video, donde expone lo que le tocó atravesar el sábado pasado, y confesó: “Me doy cuenta que he nacido de nuevo”.

Luis Roitman es un sanjuanino que, en primera persona, dio detalles sobre la situación que se encuentra viviendo y que le tocó atravesar días atrás en Israel. “El sábado a las 6 de la mañana me despertaron el ruido de las señales de alarmas, que es cuando los palestinos tiran misiles. Fui a la habitación, que es un búnker y veo gente armada, desde la ventana del baño, hablando en árabe intentando ingresar a la casa de un vecino. Cuando los vi tomé mi arma y les grité que salgan de ahí. Me devolvieron eso, con una ráfaga de tiros. Tuve suerte, porque no me hicieron nada”, recordó y aclaró que, teniendo en cuenta que es una persona que cuenta con permiso para portar armas de fuego, devolvió el ataque con fuego.

“Se escucha una explosión terrible en la casa de mis vecinos. Me fui al búnker y empecé a escuchar ruidos y gritos. No sabía qué hacer. Escuchaba los gritos de los vecinos”, afirmó y confesó que, si bien sintió “mucho miedo” por lo que estaba viviendo, cuando vio que estaban intentando ingresar a su domicilio abrió fuego a través de la puerta.

En tal sentido, Luis remarcó: “No sé si le habré pegado a alguien o no. Querían entrar por atrás o por adelante. Empecé a disparar. Siento que le están tirando a la puerta de entrada de mi casa. Empecé a tirarles y ellos se escaparon. A uno de ellos le di un tiro en el culo. No creo haberlo matado, no tengo buena puntería” y agregó: “Cuando veo que ya no hay nadie, salí afuera”.

“Veo que intentaron reventar mi casa con el tubo de gas”, aseguró y remarcó que en ese momento tomó dimensión que había tenido mucha suerte. “Pude disparar y los hice escapar. Me sentí como un héroe, pero fue una reacción momentánea. Me puse a ver el tubo de gas y el mismo tenía tres agujeros. Tuve suerte, porque no explotó y realmente, en este momento, me doy cuenta que he nacido de nuevo”.

Así, Luis graficó: “Ese ha sido el momento que me di cuenta que Dios me ha regalado una nueva vida. Doy gracias a Dios por haberme salvado, doy gracias a Dios por haberme podido defender, doy gracias a Dios por haber sido precavido y tener un arma y doy gracias a Dios por conocer como los palestinos piensan”.

“Los palestinos nos odian y quieren eliminarlos. Lo único que los palestinos quieren es nuestra muerte, pero nosotros no somos así. Nosotros amamos la paz y somos un pueblo que luchamos por la vida. Somos un pueblo que lucha por la subsistencia”, confesó el hombre y aseguró que, luego de este ataque, se unirán “contra todo lo que esté en contra nuestro y quieran eliminarnos”.

“No va a pasar otra vez. A los judíos no nos van a eliminar. No nos van a sacar de nuestro país. Yo peleo por mi casa y defendí mi casa”, concluyó el hombre oriundo de San Juan y que tiene muchas amistades, incluso, en Mar del Plata.